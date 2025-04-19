Ученые назвали самую полезную крупу - даже лучше гречки: избавляет от запоров и сжигает жир

Пшено, или просо, давно известно как питательный и полезный продукт. Исследования Международного института сельскохозяйственных культур полузасушливых тропиков (Индия) и Университета Рединга (Великобритания) подтвердили, что эта крупа помогает контролировать уровень глюкозы в крови, что делает ее особенно ценной для людей с диабетом. Журнал Frontiers in Nutrition отмечает, что выводы основаны на данных из 11 стран.

Щитовидная железа: Пшено может мешать усвоению йода, поэтому людям с заболеваниями щитовидной железы стоит ограничить его употребление. Желудочно-кишечный тракт: При гастрите, язве или повышенной кислотности желудка продукт может быть противопоказан. Запоры: Чрезмерное употребление может усугубить проблемы с пищеварением. Беременность: В третьем триместре рекомендуется употреблять пшено с осторожностью из-за возможных проблем с ЖКТ. Индивидуальная непереносимость: Хотя редкая, она все же возможна.

Советы по приготовлению пшена

Промойте крупу несколько раз перед варкой, чтобы удалить горечь. Варите на воде или молоке в зависимости от предпочтений. Добавляйте свежие фрукты или овощи для улучшения вкуса и дополнительной пользы.

Заключение

Пшено — это не только вкусный продукт, но и мощный инструмент для поддержания здоровья. Оно помогает контролировать сахар в крови, улучшает пищеварение и способствует похудению. Однако важно помнить о противопоказаниях и соблюдать меру. Если вы хотите разнообразить свой рацион и получить максимум пользы от пищи, включите пшенку в свое меню уже сегодня, советует портал progorodnn.ru.