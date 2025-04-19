Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Ученые назвали самую полезную крупу - даже лучше гречки: избавляет от запоров и сжигает жир

Ученые назвали самую полезную крупу - даже лучше гречки: избавляет от запоров и сжигает жирФото из архива "Про Города"

Пшено, или просо, давно известно как питательный и полезный продукт. Исследования Международного института сельскохозяйственных культур полузасушливых тропиков (Индия) и Университета Рединга (Великобритания) подтвердили, что эта крупа помогает контролировать уровень глюкозы в крови, что делает ее особенно ценной для людей с диабетом. Журнал Frontiers in Nutrition отмечает, что выводы основаны на данных из 11 стран.

Чем полезно пшено?

  1. Богатый состав:
    • 6 граммов белка и 2 грамма клетчатки в одной чашке приготовленного пшена.
    • Витамины группы B, фолиевая кислота.
    • Минералы: кальций, железо, магний, фосфор.
  2. Польза для здоровья:
    • Улучшает моторику кишечника и избавляет от запоров.
    • Способствует сжиганию жировых отложений.
    • Повышает чувствительность к инсулину.
    • Снижает уровень триглицеридов в крови.
    • Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой и нервной систем.
  3. Гипоаллергенность: Пшено редко вызывает аллергические реакции, что делает его безопасным для большинства людей.

Как правильно есть пшено?

Диетологи рекомендуют учитывать время суток:

  • Утром — готовьте кашу на молоке для энергии на весь день.
  • Вечером — используйте воду, чтобы избежать лишней калорийности перед сном.

Противопоказания и ограничения

Несмотря на пользу, пшено имеет ряд нюансов:

  1. Щитовидная железа: Пшено может мешать усвоению йода, поэтому людям с заболеваниями щитовидной железы стоит ограничить его употребление.
  2. Желудочно-кишечный тракт: При гастрите, язве или повышенной кислотности желудка продукт может быть противопоказан.
  3. Запоры: Чрезмерное употребление может усугубить проблемы с пищеварением.
  4. Беременность: В третьем триместре рекомендуется употреблять пшено с осторожностью из-за возможных проблем с ЖКТ.
  5. Индивидуальная непереносимость: Хотя редкая, она все же возможна.

Советы по приготовлению пшена

  1. Промойте крупу несколько раз перед варкой, чтобы удалить горечь.
  2. Варите на воде или молоке в зависимости от предпочтений.
  3. Добавляйте свежие фрукты или овощи для улучшения вкуса и дополнительной пользы.

Заключение

Пшено — это не только вкусный продукт, но и мощный инструмент для поддержания здоровья. Оно помогает контролировать сахар в крови, улучшает пищеварение и способствует похудению. Однако важно помнить о противопоказаниях и соблюдать меру. Если вы хотите разнообразить свой рацион и получить максимум пользы от пищи, включите пшенку в свое меню уже сегодня, советует портал progorodnn.ru.

...

  • 0

Популярное

Последние новости