1 стакан клубнике в апреле - вырастет с яблоко: первая подкормка для крупной ягоды и крепких кустов

Клубника – одна из первых культур, радующих садоводов своим пробуждением после зимы. Даже при возвратных заморозках ее кустики активно выпускают молодые листочки. Это говорит о том, что корневая система растения заработала и готова к активному росту, требующему подкормки.

Главный элемент для роста зелени – азот. Весной, когда еще нет возможности использовать травяной настой, на помощь приходят другие удобрения. Отличным вариантом станет коровяк – натуральный источник азота и других полезных веществ, легко усваиваемых клубникой. Если раньше коровяк можно было собрать на близлежащих пастбищах, то сегодня проще заказать концентрат в интернет-магазинах, например, на Яндекс Маркете, Валдберрис или Озоне.