1 стакан клубнике в апреле - вырастет с яблоко: первая подкормка для крупной ягоды и крепких кустов
- 22:17 19 апреля
- Дмитрий Перцев
Клубника – одна из первых культур, радующих садоводов своим пробуждением после зимы. Даже при возвратных заморозках ее кустики активно выпускают молодые листочки. Это говорит о том, что корневая система растения заработала и готова к активному росту, требующему подкормки.
Главный элемент для роста зелени – азот. Весной, когда еще нет возможности использовать травяной настой, на помощь приходят другие удобрения. Отличным вариантом станет коровяк – натуральный источник азота и других полезных веществ, легко усваиваемых клубникой. Если раньше коровяк можно было собрать на близлежащих пастбищах, то сегодня проще заказать концентрат в интернет-магазинах, например, на Яндекс Маркете, Валдберрис или Озоне.
Лично я развожу стакан концентрата коровяка в 10 литрах воды и поливаю каждый куст примерно 0,5 литра раствора. Альтернативой коровяку могут быть куриный или кроличий навоз, особенно ценные для клубники весной из-за высокой концентрации питательных веществ.
Если органические удобрения недоступны, можно использовать минеральные азотные подкормки, такие как мочевина или карбамид. Если почва влажная, можно просто рассыпать по чайной ложке гранул вокруг каждого кустика. В сухую почву лучше вносить раствор: 2 столовые ложки мочевины на 10 литров воды, по пол-литра под куст. При отсутствии новых листьев можно даже опрыскать кусты из лейки – это не только подкормит растение азотом, но и поможет в борьбе с вредителями.
Правильная весенняя подкормка – залог обильного урожая клубники. Помните, что растение нуждается в сбалансированном питании и своевременной поддержке в период активного роста. Обеспечьте клубнике необходимые элементы, и она отблагодарит вас сочными и вкусными ягодами!
Читайте также: