Посадила и бед не знаю - белокрылка ненавидит, когда в теплице остается один овощ. Сразу улетает со свистом
- 21:01 19 апреля
- Дмитрий Перцев
Белокрылка – крошечный вредитель, длиной всего полтора миллиметра, способный нанести ощутимый урон вашему огороду. Эти миниатюрные бабочки размножаются с поразительной скоростью и с удовольствием лакомятся соком огородных культур, приводя к гибели целых растений всего за пару недель.
Особенно уязвимы к атакам белокрылки тепличные посадки огурцов, томатов, сладкого перца, фасоли и салата – эти культуры являются для вредителя настоящим деликатесом. В замкнутом пространстве теплицы избавиться от белокрылки становится особенно сложно.
Прежде чем прибегать к радикальным мерам и использовать химические препараты, стоит попробовать проверенные народные средства. Опытные огородники из ВК-группы "Сияние| Сад и огород|Всё для экоЗемледелия" делятся эффективным методом борьбы с белокрылкой, основанным на использовании чеснока и золы.
Комплексное применение этих двух компонентов значительно повышает шансы на победу в борьбе с вредителем. Сухую золу рассыпают непосредственно под кустами растений, создавая отвлекающий маневр и затрудняя белокрылке доступ к лакомству. Одновременно готовится чесночный настой: 3 измельченных зубчика чеснока заливаются литром воды и настаиваются в теплом месте (например, в самой теплице) в течение суток.
Полученный настой необходимо процедить. Им проливают почву под растениями и тщательно опрыскивают листья. Для достижения максимального эффекта обработку чесночным настоем рекомендуется проводить регулярно – три раза в неделю – до полного исчезновения вредителя. Такой подход поможет вам избавиться от белокрылки, не прибегая к использованию агрессивной химии и сохранив урожай.
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