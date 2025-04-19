Посадила и бед не знаю - белокрылка ненавидит, когда в теплице остается один овощ. Сразу улетает со свистом

Белокрылка – крошечный вредитель, длиной всего полтора миллиметра, способный нанести ощутимый урон вашему огороду. Эти миниатюрные бабочки размножаются с поразительной скоростью и с удовольствием лакомятся соком огородных культур, приводя к гибели целых растений всего за пару недель.

Особенно уязвимы к атакам белокрылки тепличные посадки огурцов, томатов, сладкого перца, фасоли и салата – эти культуры являются для вредителя настоящим деликатесом. В замкнутом пространстве теплицы избавиться от белокрылки становится особенно сложно.