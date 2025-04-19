Забудьте про «Каскад» и «Пикси»: вот какую стрижку стоит выбрать женщинам за 50 в мае - омолодит на 10 лет

В 2025 году на пике популярности у женщин старше 50 будет стрижка "мягкий боб" с текстурированными прядями и удлиненной челкой. Она станет прекрасной альтернативой привычным "каскаду" и "пикси", сочетая в себе актуальные тренды и антивозрастной эффект.

"Мягкий боб" выгодно подчеркивает природную красоту, подходит практически всем и позволяет создать свежий, современный образ без утомительной укладки. Это отличный выбор для тех, кто стремится выглядеть стильно и ухоженно, не тратя много времени на прическу.