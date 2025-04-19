Станет воздушнее облака: кидаю это в картофельное пюре вместо масла и молока - теперь готовлю только так

Чтобы картофельное пюре получилось нежным и воздушным, британские эксперты советуют предварительно замачивать очищенный картофель в холодной воде. Эта процедура, занимающая не менее получаса, помогает избавиться от лишнего крахмала, который может сделать пюре липким и неравномерно проваренным.

Важно использовать именно холодную воду, так как горячая, наоборот, затруднит отделение крахмала. Некоторые кулинары даже рекомендуют ледяную воду для лучшего эффекта. После замачивания картофель аккуратно вынимают, стараясь не поднимать осадок крахмала со дна.