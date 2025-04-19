Сочный салат с пекинской капустой: готовится за 5 минут — так вкусно, что домашние визжат от удовольствия
- 13:09 19 апреля
- Денис Косяков
Забудьте о долгих часах на кухне! Кулинарный блогер Наталья Калнина делится рецептом молниеносного и восхитительного салата, который покорит вас своей простотой и вкусом.
Этот сочный салат с нежной пекинской капустой готовится в мгновение ока, но его аппетитный вкус не оставит равнодушным никого! Он станет идеальным решением для легкого перекуса или ярким дополнением к вашему обеду или ужину.
Что понадобится:
- 500 г свежей, упругой пекинской капусты
- 250 г спелых, сочных помидоров
- 250 г консервированной кукурузы
- 150 г сметаны или майонеза на ваш вкус
- 1/3 пучка ароматного укропа
- 1/3 ч.л. соли (или по вкусу)
- Молотый черный перец или смесь перцев – по вкусу
Как приготовить:
- Капуста: Тщательно промойте пекинскую капусту под проточной водой, чтобы удалить песок и загрязнения. Обсушите бумажным полотенцем и нарежьте тонкими полосками.
- Помидоры: Помойте помидоры и нарежьте аккуратными кубиками. Если в помидорах много сока, слегка отожмите их, чтобы салат не был слишком жидким.
- Соединяем: В просторной миске смешайте нарезанную капусту, помидоры и консервированную кукурузу, предварительно слив жидкость.
- Ароматный укроп: Промойте укроп, обсушите и мелко нарежьте. Добавьте его в салат для неповторимого аромата и свежести.
- Заправка: Заправьте салат сметаной или майонезом. Для более диетического варианта используйте нежирную сметану или греческий йогурт. Посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте, чтобы заправка равномерно покрыла все ингредиенты.
Сервировка:
Подавайте салат сразу же после приготовления, чтобы сохранить хруст капусты. Он отлично сочетается с мясными блюдами, например, жареным мясом или курицей, а также прекрасен в качестве самостоятельной легкой закуски.
Советы от Натальи:
- Добавьте зубчик чеснока, пропущенный через пресс, для более насыщенного вкуса.
- Для любителей острого добавьте немного измельченного перца чили.
- В качестве альтернативы сметане или майонезу можно использовать оливковое масло с лимонным соком.
- Украсьте салат свежей зеленью перед подачей для более аппетитного вида.
Этот простой и вкусный салат станет вашим фаворитом! Попробуйте этот рецепт от Натальи Калниной, и он обязательно станет частым гостем на вашем столе, пишет krasnoyarskmedia.ru.
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