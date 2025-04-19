Сочный салат с пекинской капустой: готовится за 5 минут — так вкусно, что домашние визжат от удовольствия

Забудьте о долгих часах на кухне! Кулинарный блогер Наталья Калнина делится рецептом молниеносного и восхитительного салата, который покорит вас своей простотой и вкусом.

Этот сочный салат с нежной пекинской капустой готовится в мгновение ока, но его аппетитный вкус не оставит равнодушным никого! Он станет идеальным решением для легкого перекуса или ярким дополнением к вашему обеду или ужину.