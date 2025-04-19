Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Ученые назвали самый полезный хлеб - вовсе не белый и даже не с отрубями, в 4 раза полезнее батона

Ученые назвали самый полезный хлеб - вовсе не белый и даже не с отрубями, в 4 раза полезнее батонаФото из архива "Про Города"

Забудьте о простых булочках, ароматный ломоть ржаного хлеба – это вклад в ваше здоровье. Врач-эндокринолог Мария Калошина из Видновской больницы акцентирует внимание на уникальных свойствах ржаной муки. В отличие от пшеничной, она богата полезными ненасыщенными жирами, которые играют ключевую роль в профилактике атеросклероза, помогают бороться с воспалительными процессами в организме и повышают чувствительность к инсулину.

Преимущество ржаного хлеба заключается и в высоком содержании клетчатки. Она переваривается медленно, обеспечивая длительное чувство насыщения и способствуя выведению из организма избытка сахара и жира.

Как выбрать лучший ржаной хлеб?

  • Читайте состав: Обращайте внимание на ингредиенты. Избегайте сухофруктов и семечек, если следите за калорийностью. Исключите хлеб с броматами или семикарбазидом – это запрещенные, но, к сожалению, иногда встречающиеся добавки.

  • Оценивайте внешний вид: Качественный ржаной хлеб должен быть упругим, без следов золы на нижней корке, не липким и не крошиться при нарезке. Любые признаки плесени – сигнал к немедленной утилизации!

  • Храните правильно: Морозильная камера – лучший способ сохранить свежесть и полезные свойства ржаного хлеба надолго.

    • Инновации в мире хлеба:

    Ученые из Южно-Уральского и Уральского федеральных университетов разработали уникальный хлеб, обогащенный ресвератролом, веществом из винограда и клюквы. По словам исследователей, этот хлеб поможет снизить тревожность, агрессивность и улучшить сон. Ждем появления этой новинки на прилавках!

    Совет от врача:

    Замените воздушные булочки из белой муки на более полезные варианты: цельнозерновой хлеб, хлеб из пророщенной пшеницы или ржаной хлеб. Помните, что даже самый полезный хлеб не является волшебной пилюлей. Важно соблюдать сбалансированное питание и умеренность в потреблении любых продуктов, пишет progorod62.ru.

    Читайте также:

    ...

    • 0

    Популярное

    Последние новости