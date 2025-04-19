Ученые назвали самый полезный хлеб - вовсе не белый и даже не с отрубями, в 4 раза полезнее батона

Забудьте о простых булочках, ароматный ломоть ржаного хлеба – это вклад в ваше здоровье. Врач-эндокринолог Мария Калошина из Видновской больницы акцентирует внимание на уникальных свойствах ржаной муки. В отличие от пшеничной, она богата полезными ненасыщенными жирами, которые играют ключевую роль в профилактике атеросклероза, помогают бороться с воспалительными процессами в организме и повышают чувствительность к инсулину.

Преимущество ржаного хлеба заключается и в высоком содержании клетчатки. Она переваривается медленно, обеспечивая длительное чувство насыщения и способствуя выведению из организма избытка сахара и жира.