Ученые назвали самый полезный хлеб - вовсе не белый и даже не с отрубями, в 4 раза полезнее батона
- 17:01 19 апреля
- Дмитрий Перцев
Забудьте о простых булочках, ароматный ломоть ржаного хлеба – это вклад в ваше здоровье. Врач-эндокринолог Мария Калошина из Видновской больницы акцентирует внимание на уникальных свойствах ржаной муки. В отличие от пшеничной, она богата полезными ненасыщенными жирами, которые играют ключевую роль в профилактике атеросклероза, помогают бороться с воспалительными процессами в организме и повышают чувствительность к инсулину.
Преимущество ржаного хлеба заключается и в высоком содержании клетчатки. Она переваривается медленно, обеспечивая длительное чувство насыщения и способствуя выведению из организма избытка сахара и жира.
Как выбрать лучший ржаной хлеб?
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Читайте состав: Обращайте внимание на ингредиенты. Избегайте сухофруктов и семечек, если следите за калорийностью. Исключите хлеб с броматами или семикарбазидом – это запрещенные, но, к сожалению, иногда встречающиеся добавки.
Оценивайте внешний вид: Качественный ржаной хлеб должен быть упругим, без следов золы на нижней корке, не липким и не крошиться при нарезке. Любые признаки плесени – сигнал к немедленной утилизации!
Храните правильно: Морозильная камера – лучший способ сохранить свежесть и полезные свойства ржаного хлеба надолго.
Инновации в мире хлеба:
Ученые из Южно-Уральского и Уральского федеральных университетов разработали уникальный хлеб, обогащенный ресвератролом, веществом из винограда и клюквы. По словам исследователей, этот хлеб поможет снизить тревожность, агрессивность и улучшить сон. Ждем появления этой новинки на прилавках!
Совет от врача:
Замените воздушные булочки из белой муки на более полезные варианты: цельнозерновой хлеб, хлеб из пророщенной пшеницы или ржаной хлеб. Помните, что даже самый полезный хлеб не является волшебной пилюлей. Важно соблюдать сбалансированное питание и умеренность в потреблении любых продуктов, пишет progorod62.ru.
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