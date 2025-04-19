Секрет крепких листьев и корней фикуса Бенджамина: 1 г на литр для сочной зелени — станет как секвойя

Ваш фикус Бенджамина перестал радовать пышной зеленью и начал сбрасывать листья, желтеть и выглядеть болезненно? Не стоит отчаиваться! Опытный биолог и цветовод Ирина Сушилова делится простым и эффективным способом вернуть вашему любимцу здоровье и красоту – янтарной кислотой.

Этот чудо-компонент оказывает благотворное влияние на фикус Бенджамина сразу в нескольких направлениях. Янтарная кислота стимулирует рост и укрепление корневой системы, что особенно важно для ослабленных растений. Кроме того, она насыщает листья необходимыми питательными веществами, возвращая им здоровый вид и яркий цвет.