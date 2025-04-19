Не варю свеклу часами — хватает 15 минут: есть одна уловка при варке — выходит вкуснее, сочнее и без запаха на весь дом

Свеклу принято варить «часами», из-за чего запах в доме стоит не из приятных. Можно облегчить себе жизнь: есть хитрость, позволяющая довести свеклу до готовности за каких-то 15 минут. Для начала нужно хорошо промыть корнеплод, снимая самый верхний слой кожицы при помощи губки. Просто активно потрите свеклу, чтобы сок оставался внутри. Хвостик не отрезайте.

Если вы покупаете свеклу в магазине, выбирайте плоды среднего размера. Они вкуснее, да и готовятся быстрее.