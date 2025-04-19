Не варю свеклу часами — хватает 15 минут: есть одна уловка при варке — выходит вкуснее, сочнее и без запаха на весь дом
- 04:03 19 апреля
- Денис Косяков
Свеклу принято варить «часами», из-за чего запах в доме стоит не из приятных. Можно облегчить себе жизнь: есть хитрость, позволяющая довести свеклу до готовности за каких-то 15 минут.
Для начала нужно хорошо промыть корнеплод, снимая самый верхний слой кожицы при помощи губки. Просто активно потрите свеклу, чтобы сок оставался внутри. Хвостик не отрезайте.
Если вы покупаете свеклу в магазине, выбирайте плоды среднего размера. Они вкуснее, да и готовятся быстрее.
Алгоритм быстрого приготовления свеклы:
• кладем корнеплод в кипящую воду;
• варим на сильном огне без крышки;
• через 2 минуты после закипания добавляем в воду хлебную корочку — это предотвратит распространение свекольного запаха;
• 15 минут варки на сильном огне — и снимаем кастрюлю с плиты;
• выливаем горячую воду и заливаем в кастрюлю со свеклой ледяную воду на 15 минут.
Готово! Спустя время очищаем свеклу привычным способом от кожицы. Плод среднего размера проваривается таким образом «на ура». Дело в том, что резкий холод гонит жар внутрь свеклы, поэтому она доходит до готовности без всякой варки, делится хитростью автор канала «Сам сказал — Сам сделал».
Совет. Свеклу можно также запечь в духовке. Для этого оберните каждый корнеплод фольгой (2−3 слоя), положите на решетку и выпекайте при 190 градусах около 60−90 минут в зависимости от размера овоща. Свекла при таком способе не отдает свой цвет и вкус воде, получается сочной, насыщенного цвета.
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