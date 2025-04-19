«Обяжут каждого». Всех, у кого есть квартира или автомобиль, ждет неприятный сюрприз с 20 апреля

Фото из архива "Про Города"

Об этом заявила юрисконсульт Ирина Сивакова.

Федеральная налоговая служба вносит существенные коррективы в порядок ведения налогового учета собственности. С начала апреля 2025 года вступают в действие новые положения, затрагивающие всех владельцев апартаментов и транспортных средств.

Реформы касаются механизма постановки собственности на налоговый учет. Теперь у граждан будет возможность информировать о своих объектах недвижимости и транспорта по упрощенной схеме. Ключевое нововведение — возможность оформления через многофункциональные центры (МФЦ), где каждый работник будет обязан принимать соответствующие заявления.

Как функционирует система сейчас

В настоящее время налоговые извещения чаще всего поступают автоматически:

В форме заказных почтовых отправлений

Через персональный кабинет на сайте ФНС

В мобильном приложении налоговой службы

Однако при технических неполадках или изменении состава имущества гражданам приходилось самостоятельно обращаться в налоговые органы.

Новые возможности для собственников

С апреля процедура станет значительно проще:

Подача заявления будет доступна в любом МФЦ

Сотрудники центров будут обязаны принимать документы

Для оформления потребуется только удостоверение личности и копия документа, устанавливающего право собственности

Почему это важно

По словам Ирины Сиваковой, нововведение решает ряд проблем:

Облегчает жизнь гражданам, особенно в отдаленных местностях

Снижает нагрузку на налоговые инспекции

Позволяет быстрее актуализировать сведения об имуществе

Минимизирует риск пропустить сроки постановки на учет

Что нужно знать собственникам

Юрист акцентирует внимание на нескольких ключевых аспектах:

Новые правила вступают в силу с 1 апреля 2025 года

Изменения касаются исключительно процедуры учета, а не размеров налоговых отчислений

Обязанность по своевременной постановке имущества на учет остается в силе

При отсутствии уведомления от ФНС обращаться в МФЦ необходимо самостоятельно

Перспективы изменений

Эксперты подчеркивают, что упрощение процедуры налогового учета — часть масштабной программы цифровизации государственных услуг. В перспективе планируется полностью перевести данный процесс в электронный вид, однако на данный момент МФЦ остаются важным элементом системы взаимодействия граждан и налоговых органов.

Основная рекомендация от специалистов — внимательно отслеживать налоговые извещения и при их отсутствии своевременно обращаться в МФЦ, чтобы избежать возможных сложностей с учетом имущества и расчетом налогов, пишет news-komi.ru.

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