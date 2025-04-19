«Обяжут каждого». Всех, у кого есть квартира или автомобиль, ждет неприятный сюрприз с 20 апреля
- 03:07 19 апреля
- Дмитрий Перцев
Федеральная налоговая служба вносит существенные коррективы в порядок ведения налогового учета собственности. С начала апреля 2025 года вступают в действие новые положения, затрагивающие всех владельцев апартаментов и транспортных средств.
Об этом заявила юрисконсульт Ирина Сивакова.
Реформы касаются механизма постановки собственности на налоговый учет. Теперь у граждан будет возможность информировать о своих объектах недвижимости и транспорта по упрощенной схеме. Ключевое нововведение — возможность оформления через многофункциональные центры (МФЦ), где каждый работник будет обязан принимать соответствующие заявления.
Как функционирует система сейчас
В настоящее время налоговые извещения чаще всего поступают автоматически:
- В форме заказных почтовых отправлений
- Через персональный кабинет на сайте ФНС
- В мобильном приложении налоговой службы
Однако при технических неполадках или изменении состава имущества гражданам приходилось самостоятельно обращаться в налоговые органы.
Новые возможности для собственников
С апреля процедура станет значительно проще:
- Подача заявления будет доступна в любом МФЦ
- Сотрудники центров будут обязаны принимать документы
Для оформления потребуется только удостоверение личности и копия документа, устанавливающего право собственности
Почему это важно
По словам Ирины Сиваковой, нововведение решает ряд проблем:
- Облегчает жизнь гражданам, особенно в отдаленных местностях
- Снижает нагрузку на налоговые инспекции
- Позволяет быстрее актуализировать сведения об имуществе
- Минимизирует риск пропустить сроки постановки на учет
Что нужно знать собственникам
Юрист акцентирует внимание на нескольких ключевых аспектах:
- Новые правила вступают в силу с 1 апреля 2025 года
- Изменения касаются исключительно процедуры учета, а не размеров налоговых отчислений
- Обязанность по своевременной постановке имущества на учет остается в силе
- При отсутствии уведомления от ФНС обращаться в МФЦ необходимо самостоятельно
Перспективы изменений
Эксперты подчеркивают, что упрощение процедуры налогового учета — часть масштабной программы цифровизации государственных услуг. В перспективе планируется полностью перевести данный процесс в электронный вид, однако на данный момент МФЦ остаются важным элементом системы взаимодействия граждан и налоговых органов.
Основная рекомендация от специалистов — внимательно отслеживать налоговые извещения и при их отсутствии своевременно обращаться в МФЦ, чтобы избежать возможных сложностей с учетом имущества и расчетом налогов, пишет news-komi.ru.
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