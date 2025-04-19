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«Обяжут каждого». Всех, у кого есть квартира или автомобиль, ждет неприятный сюрприз с 20 апреля

«Обяжут каждого». Всех, у кого есть квартира или автомобиль, ждет неприятный сюрприз с 20 апреляФото из архива "Про Города"

Федеральная налоговая служба вносит существенные коррективы в порядок ведения налогового учета собственности. С начала апреля 2025 года вступают в действие новые положения, затрагивающие всех владельцев апартаментов и транспортных средств.

Об этом заявила юрисконсульт Ирина Сивакова.

Реформы касаются механизма постановки собственности на налоговый учет. Теперь у граждан будет возможность информировать о своих объектах недвижимости и транспорта по упрощенной схеме. Ключевое нововведение — возможность оформления через многофункциональные центры (МФЦ), где каждый работник будет обязан принимать соответствующие заявления.

Как функционирует система сейчас

В настоящее время налоговые извещения чаще всего поступают автоматически:

  • В форме заказных почтовых отправлений
  • Через персональный кабинет на сайте ФНС
  • В мобильном приложении налоговой службы

Однако при технических неполадках или изменении состава имущества гражданам приходилось самостоятельно обращаться в налоговые органы.

Новые возможности для собственников

С апреля процедура станет значительно проще:

  • Подача заявления будет доступна в любом МФЦ
  • Сотрудники центров будут обязаны принимать документы

Для оформления потребуется только удостоверение личности и копия документа, устанавливающего право собственности

Почему это важно

По словам Ирины Сиваковой, нововведение решает ряд проблем:

  • Облегчает жизнь гражданам, особенно в отдаленных местностях
  • Снижает нагрузку на налоговые инспекции
  • Позволяет быстрее актуализировать сведения об имуществе
  • Минимизирует риск пропустить сроки постановки на учет

Что нужно знать собственникам

Юрист акцентирует внимание на нескольких ключевых аспектах:

  • Новые правила вступают в силу с 1 апреля 2025 года
  • Изменения касаются исключительно процедуры учета, а не размеров налоговых отчислений
  • Обязанность по своевременной постановке имущества на учет остается в силе
  • При отсутствии уведомления от ФНС обращаться в МФЦ необходимо самостоятельно

Перспективы изменений

Эксперты подчеркивают, что упрощение процедуры налогового учета — часть масштабной программы цифровизации государственных услуг. В перспективе планируется полностью перевести данный процесс в электронный вид, однако на данный момент МФЦ остаются важным элементом системы взаимодействия граждан и налоговых органов.

Основная рекомендация от специалистов — внимательно отслеживать налоговые извещения и при их отсутствии своевременно обращаться в МФЦ, чтобы избежать возможных сложностей с учетом имущества и расчетом налогов, пишет news-komi.ru.

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