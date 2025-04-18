Лишь следуя приметам – взглянув на березу и прогрев севок теплом батареи – можно вырастить лук отменный: крупный да тяжелый

Прежде всего, важно выбрать подходящее время для посадки. Ориентируйтесь на березу: как только на ней распустятся листья, земля достаточно прогрелась для лука.

Для посадки выбирайте лук-севок среднего размера, около 1,5-2 см в диаметре. Перед посадкой не торопитесь высаживать его сразу в грядку.

Предварительно прогрейте севок в течение двух дней, поместив его в мешочек рядом с батареей. Эта процедура поможет избежать стрелкования и гниения.

Для защиты от болезней, таких как пероноспороз, перед посадкой замочите севок в растворе триходермы. Этим же раствором можно пролить и грядку.

При посадке соблюдайте расстояние между луковицами 8-10 см и между рядами 20 см. Заглубляйте севок в почву на 1,5-2 см. Следуя этим советам, вы обязательно получите отличный урожай крупного и здорового лука.

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