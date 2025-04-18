Обычную газировку заливаем в бачок омывателя весной — мощный эффект на форсунки

В автосервисе набирает популярность необычный метод очистки системы омывателя: использование газировки без сахара. Этот способ позволяет эффективно бороться с минеральными отложениями и восстанавливать работоспособность форсунок и датчиков уровня жидкости, благодаря химическим свойствам напитка.

Безалкогольные газированные напитки без сахара содержат ортофосфорную и лимонную кислоты, известные своими антикоррозийными и очищающими свойствами. Они способны растворять накипь, оксиды металлов и другие минеральные отложения, что делает их эффективным средством для очистки бачка омывателя, форсунок и системы контроля уровня жидкости.