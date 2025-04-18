Луковая шелуха в пролете: бросаю яйца в кипящий отвар и дивлюсь яркими скорлупками — нужен лишь один отход
- 18:03 18 апреля
- Денис Косяков
Забудьте про свеклу и луковую шелуху! Хотите удивить всех на Пасху необычными пастельными оттенками на яйцах? Попробуйте покрасить их с помощью косточки авокадо! Этот натуральный краситель подарит вашим яйцам нежный бежевый или розоватый цвет.
Как это сделать?
- Косточку авокадо поместите в кастрюлю и залейте водой.
- После закипания варите около 20 минут.
- Дайте отвару остыть.
- Опустите в него сырые белые яйца и сварите их.
- Для получения нужного оттенка оставьте яйца в отваре на несколько часов (можно на ночь), периодически проверяя цвет.
- В завершение достаньте яйца и аккуратно промокните их бумажным полотенцем.
Не переживайте о безопасности: косточка авокадо абсолютно безвредна для окрашивания, несмотря на то, что её нельзя есть.
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