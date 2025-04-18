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Луковая шелуха в пролете: бросаю яйца в кипящий отвар и дивлюсь яркими скорлупками — нужен лишь один отход

Луковая шелуха в пролете: бросаю яйца в кипящий отвар и дивлюсь яркими скорлупками — нужен лишь один отходСоздано в Шедевруме

Забудьте про свеклу и луковую шелуху! Хотите удивить всех на Пасху необычными пастельными оттенками на яйцах? Попробуйте покрасить их с помощью косточки авокадо! Этот натуральный краситель подарит вашим яйцам нежный бежевый или розоватый цвет.

Как это сделать?

  1. Косточку авокадо поместите в кастрюлю и залейте водой.
  2. После закипания варите около 20 минут.
  3. Дайте отвару остыть.
  4. Опустите в него сырые белые яйца и сварите их.
  5. Для получения нужного оттенка оставьте яйца в отваре на несколько часов (можно на ночь), периодически проверяя цвет.
  6. В завершение достаньте яйца и аккуратно промокните их бумажным полотенцем.

Не переживайте о безопасности: косточка авокадо абсолютно безвредна для окрашивания, несмотря на то, что её нельзя есть.

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