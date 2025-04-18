"Не берите даже по акции": Роскачество назвало сосиски, которые лучше не покупать

Специалисты подчеркивают, что сосиски пользуются высокой популярностью у россиян, поэтому контроль за их качеством крайне важен. Невзирая на введённый мораторий на проверки бизнеса, Роскачество продолжает такие исследования.

Эксперты Роскачества вывели на свет бренды сосисок, получившие худшие оценки в недавних исследованиях. Проверке подвергся широкий ассортимент этого продукта, и некоторые бренды оказались на последних позициях из-за множества нарушений, сообщает Primpress .

Составлен своеобразный антирейтинг двух наиболее распространённых видов сосисок. Вначале были проанализированы сливочные сосиски, которые лидируют по продажам в магазинах.

На последнее место среди всех протестированных образцов попали сосиски " Атрус ". В организации отметили, что первое, что бросается в глаза, — нехарактерный серо-розовый цвет продукта. Также товар получил низкие оценки за запах и вкус.

К главным недостаткам данного образца отнесли присутствие сульфитредуцирующих клостридий, что указывает на плохие условия хранения на производстве. Позитивными моментами признают отсутствие антибиотиков и тяжёлых металлов в составе.

Что касается молочных сосисок, продукция бренда "Микоян" была признана самой низкого качества. В сосисках обнаружены следы антибиотика доксициклина, а также превышенная общая обсеменённость. Тем не менее, Роскачество утверждает, что эти недостатки можно устранить правильным приготовлением: сосиски следует варить не менее десяти минут в горячей воде, нагретой до 60 градусов.

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