На севере Коми ожидается почти 30-градусная жара с грозами
- 06:30 18 июня
- Инесса Богатая
Фото "Про Город"
На юге региона ожидается резкое похолодание. Местами пройдут дожди и грозы. Об этом сообщают синоптики ЦГМС.
- Сыктывкар: облачно с прояснениями, ночью без осадков, днём временами дождь. Температура: ночью +11…+13, днём +18…+20. Ветер южный, юго-восточный, умеренный.
- Ухта: переменная облачность, ночью сухо, днём кратковременный дождь. Столбики термометров: ночью +12…+14, днём +23…+25. Ветер южный, юго-восточный, умеренный.
- Печора: переменная облачность, временами небольшой дождь, гроза. Ночью +15…+17, днём +27…+29. Ветер южный, юго-западный, при грозе порывистый.
- Воркута: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночью +15…+17, днём +26…+28. Ветер южный, юго-западный, при грозе порывистый.
- Усинск: переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Ночью +15…+17, днём +27…+29. Ветер южный, юго-западный, при грозе порывистый.
- Инта: переменная облачность, ночью небольшой дождь, гроза. Ночью +15…+17, днём +26…+28. Ветер южный, юго-западный, при грозе порывистый.
- Усть-Цильма: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +13…+15, днём +24…+26. Ветер южный, юго-восточный, умеренный.
- Вуктыл: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночью +14…+16, днём +26…+28. Ветер южный, юго-восточный, при грозе порывистый.
- Троицко-Печорск: переменная облачность, ночью без осадков, днём кратковременный дождь. Ночью +13…+15, днём +24…+26. Ветер южный, юго-восточный, умеренный.
- Объячево: облачно с прояснениями, ночью сухо, днём временами дождь. Ночью +12…+14, днём +16…+18. Ветер южный, юго-западный, умеренный.
Напомним, ранее сообщалось, что крупная партия наркотиков изъята у жительницы Сыктывкара.
Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.