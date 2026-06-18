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На севере Коми ожидается почти 30-градусная жара с грозами

На севере Коми ожидается почти 30-градусная жара с грозами Фото "Про Город"

На юге региона ожидается резкое похолодание. Местами пройдут дожди и грозы. Об этом сообщают синоптики ЦГМС.

  • Сыктывкар: облачно с прояснениями, ночью без осадков, днём временами дождь. Температура: ночью +11…+13, днём +18…+20. Ветер южный, юго-восточный, умеренный.
  • Ухта: переменная облачность, ночью сухо, днём кратковременный дождь. Столбики термометров: ночью +12…+14, днём +23…+25. Ветер южный, юго-восточный, умеренный.
  • Печора: переменная облачность, временами небольшой дождь, гроза. Ночью +15…+17, днём +27…+29. Ветер южный, юго-западный, при грозе порывистый.
  • Воркута: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночью +15…+17, днём +26…+28. Ветер южный, юго-западный, при грозе порывистый.
  • Усинск: переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Ночью +15…+17, днём +27…+29. Ветер южный, юго-западный, при грозе порывистый.
  • Инта: переменная облачность, ночью небольшой дождь, гроза. Ночью +15…+17, днём +26…+28. Ветер южный, юго-западный, при грозе порывистый.
  • Усть-Цильма: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +13…+15, днём +24…+26. Ветер южный, юго-восточный, умеренный.
  • Вуктыл: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночью +14…+16, днём +26…+28. Ветер южный, юго-восточный, при грозе порывистый.
  • Троицко-Печорск: переменная облачность, ночью без осадков, днём кратковременный дождь. Ночью +13…+15, днём +24…+26. Ветер южный, юго-восточный, умеренный.
  • Объячево: облачно с прояснениями, ночью сухо, днём временами дождь. Ночью +12…+14, днём +16…+18. Ветер южный, юго-западный, умеренный.

Напомним, ранее сообщалось, что крупная партия наркотиков изъята у жительницы Сыктывкара. 

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