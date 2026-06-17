Крупная партия наркотиков изъята у жительницы Сыктывкара: ей грозит пожизненное заключение в колонии

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Сотрудники республиканского управления застали фигурантку с поличным в момент закладки свёртков в черте города. В ходе обыска её квартиры оперативники обнаружили несколько полиэтиленовых пакетов с порошком. Об этом сообщает МВД по региону.

Помимо этого, в жилище изъяты 132 электронные сигареты с маслянистой жидкостью в картриджах. Лабораторные исследования показали, что в составе содержимого присутствовал наркотик — общая масса запрещённого компонента превысила 92 грамма.

Установлено, что подозреваемая откликнулась на предложение о дополнительном заработке в одном из мессенджеров. Действуя по инструкциям анонимного координатора, она забирала партии наркотиков, расфасовывала их на мелкие дозы и размещала по схронам на территории Сыктывкара.

В отношении задержанной возбуждены уголовные дела. Максимальное наказание по совокупности статей — пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Сыктывкара и Усинска ответят в суде за хранение полкилограмма наркотиков.