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Юные спасатели из Коми заняли третье место во всероссийских соревнованиях «Школа безопасности»

Юные спасатели из Коми заняли третье место во всероссийских соревнованиях «Школа безопасности»Фото РЦДиМ

Команда региона уступила только сверстникам из Алтайского края и Курганской области. Мероприятие прошло на базе Всероссийского детского центра «Океан». 

География участников охватила Алтайский, Пермский, Приморский и Хабаровский края, а также Амурскую, Курганскую, Томскую области, Чувашию и Республику Коми. Честь последней защищали старшеклассники из Корткеросского района и столицы региона.

Программа испытаний оказалась насыщенной и многогранной: юные спасатели сдавали силовые нормативы, участвовали в кросс-эстафетах и состязались в конкурсе санитарных постов. На водных этапах требовалось продемонстрировать сердечно-лёгочную реанимацию, спасение утопающего, оказание первой помощи и подъём груза с глубины с использованием спасательного конца Александрова.

Не менее зрелищными стали этапы, имитирующие техногенные катастрофы и природные бедствия: ликвидация утечки опасных веществ, помощь пострадавшим при ДТП, боевое развёртывание, преодоление навесной переправы и траверса склона с обязательной вязкой узлов.

Итоговый пьедестал: золото у сборной Алтайского края, серебро — у Курганской области. Бронзовые награды достались команде Коми. Поездка на финал организована при содействии регионального Министерства образования и науки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре из окна выпала двухлетняя девочка.

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