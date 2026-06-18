Юные спасатели из Коми заняли третье место во всероссийских соревнованиях «Школа безопасности»
- 05:30 18 июня
- Инесса Богатая
Команда региона уступила только сверстникам из Алтайского края и Курганской области. Мероприятие прошло на базе Всероссийского детского центра «Океан».
География участников охватила Алтайский, Пермский, Приморский и Хабаровский края, а также Амурскую, Курганскую, Томскую области, Чувашию и Республику Коми. Честь последней защищали старшеклассники из Корткеросского района и столицы региона.
Программа испытаний оказалась насыщенной и многогранной: юные спасатели сдавали силовые нормативы, участвовали в кросс-эстафетах и состязались в конкурсе санитарных постов. На водных этапах требовалось продемонстрировать сердечно-лёгочную реанимацию, спасение утопающего, оказание первой помощи и подъём груза с глубины с использованием спасательного конца Александрова.
Не менее зрелищными стали этапы, имитирующие техногенные катастрофы и природные бедствия: ликвидация утечки опасных веществ, помощь пострадавшим при ДТП, боевое развёртывание, преодоление навесной переправы и траверса склона с обязательной вязкой узлов.
Итоговый пьедестал: золото у сборной Алтайского края, серебро — у Курганской области. Бронзовые награды достались команде Коми. Поездка на финал организована при содействии регионального Министерства образования и науки.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре из окна выпала двухлетняя девочка.
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