В Коми охранное предприятие попало под проверку прокуратуры из-за нарушений

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Надзорное ведомство Ухты выявило системные просчеты в деятельности организации, обеспечивающего безопасность корпусов УГТУ. Трое сотрудников понесли наказание за работу без соответствующих разрешений. Об этом сообщает прокуратура региона.

Прокурорская проверка организована после сигнала от одного из горожан. В ходе разбирательства подтвердились факты ущемления трудовых прав работников и нарушений лицензионных норм. Главе фирмы объявлено представление с требованием исправить выявленные недочеты.

Совместный выезд с инспекторами лицензионно-разрешительного отдела позволил зафиксировать правонарушения непосредственно у трех штатных охранников. В отношении них возбуждены административные производства по ч. 4 ст. 20.16 КоАП РФ — за осуществление охранных функций без законных оснований.

Кроме того, материалы о несоблюдении лицензионных условий собраны и в отношении самого юридического лица — дело возбуждено по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ. Документы переданы в Арбитражный суд региона для вынесения окончательного решения.

Напомним, ранее сообщалось, что сыктывкарка похитила ювелирные украшения, подменив их на свои при получении заказа.