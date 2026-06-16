Дело об убийстве 1998 года в Коми раскрыли спустя 27 лет благодаря ДНК-экспертизе

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В ухтинский суд передано уголовное дело о нападении, совершенном более четверти века назад. Местный житель получил травмы, несовместимые с жизнью, еще в 1998 году, однако установить предполагаемого преступника удалось только спустя почти 30 лет — благодаря современным методам генетической экспертизы. Об этом сообщает прокуратура Коми.

Надзорный орган утвердил обвинительное заключение в отношении 65-летнего мужчины. Ему инкриминируется умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности гибель человека.

Согласно материалам дела, трагедия разыгралась 24 декабря 1998 года в одной из квартир на проспекте Ленина. Между двумя мужчинами вспыхнула ссора, переросшая в драку. Злоумышленник, ранее неоднократно судимый, избил 58-летнего хозяина жилища руками и ногами, после чего скрылся, оставив потерпевшего без помощи. Тот скончался от полученных повреждений.

В конце 1990-х годов следствие приостановили из-за невозможности установить личность нападавшего: тогдашние методики экспертиз не позволяли провести необходимый высокоточный анализ улик.

Прорыв в расследовании наступил в 2025 году. Специалистам удалось выделить образцы ДНК из окурков, найденных на месте преступления. Проверка полученного генетического профиля по Федеральной базе данных показала его совпадение с нынешним фигурантом дела. Мужчина полностью сознался в содеянном и подробно рассказал о случившемся.

Теперь дело направлено в Ухтинский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее сообщалось, что пенсионерка из Сыктывкара потеряла 1,5 миллиона рублей из-за звонка лже-коммунальщика.