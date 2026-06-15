Житель Коми получил наказание за оскорбление прокурора в суде
- 01:00 16 июня
- Инесса Богатая
Сосногорский городской суд вынес приговор местному жителю за неуважение к правосудию — фигурант оскорбил участника процесса. Обвинение представляли сотрудники городской прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Суд установил: 17 июня 2025 года 56-летний мужчина участвовал в заседании апелляционной инстанции по видеоконференцсвязи. В момент последнего слова он допустил грубую нецензурную брань в сторону прокурора.
Фигурант полностью признал вину. Суд назначил наказание — 4 месяца колонии особого режима и штраф 148 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.
Напомним, ранее сообщалось, что житель столицы Республики Коми заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей за необычный подарок несовершеннолетней девушке. Юноша решил презентовать даме сердца кастет. Холодное оружие заметила охрана спортивного учреждения.
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