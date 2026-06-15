В Коми определили лучшего лесного пожарного

фото Минприроды Коми

Им стал Валерий Романов из лётно‑производственного отдела. Мероприятие прошло в Коччойяге. Об этом сообщает Минприроды региона.

Населенный пункт стал площадкой для XII Всероссийского конкурса профессионального мастерства. Организаторы провели мероприятие в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», цель которого — повышение экологической безопасности России и подготовка квалифицированных кадров для природоохранной сферы.

Конкурсанты проверяли силы в физической выдержке, противопожарной тактике, обращении с бензопилами и мотопомпами, навигации на незнакомой территории и способности молниеносно действовать в обстановке, имитирующей реальный вызов.

По завершении жёсткой борьбы судейская коллегия назвала тройку призёров:

Валерий Романов (лётно-производственный отдел) — чемпион. Закономерную победу ему обеспечили оперативность, безупречная техника и богатый практический опыт.

Яков Вавилов (Сыктывкарское авиаотделение) — занял второе место, уступив лидеру незначительно.

Анатолий Нестеров (Сыктывкарское авиаотделение) — бронзовый призёр, продемонстрировавший отличную подготовку и целеустремлённость.

Награда для победителя — почётная возможность защищать честь Республики Коми в осеннем всероссийском финале, куда съедутся лучшие специалисты со всей страны.

Министерство поздравило лауреатов с высокими достижениями, а Валерию Романову адресовало особые пожелания удачи и триумфа на федеральном уровне.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми за неделю потушили два лесных пожара.