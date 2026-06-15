Более 113 километров трасс отремонтируют в Коми по нацпроекту в 2026 году

Фото: пресс-служба Министерства транспорта Республики Коми

Кроме того, в текущем году смонтируют 5,2 километра линий освещения и обустроят 13,2 километра пешеходных дорожек, сообщает Минтранс республики.

«Качественные трассы в регионе с суровым климатом и гигантскими расстояниями — это доступ к медицине, образованию, вывоз товаров, туризм и безопасность людей», — подчеркнул глава Коми Ростислав Гольдштейн.

Ключевой объект — 39,9 км трассы Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар (Каджером – станция «Кожва»). Капремонт: замена щебня на двухслойный асфальтобетон, ремонт водопропускных труб, установка фонарей и тротуаров. Готовность — 36%. Срок — 2027 год.

В Корткеросском районе обновляют 11,44 км дороги Сыктывкар – Троицко-Печорск (у Аджерома, Сторожевска и после моста через Вишеру до Вомына). Работы включают двухслойное покрытие и укрепление обочин. Готовность — 29%. Завершат 29 августа 2026-го.

На трассе Сыктывкар – Кудымкар (Сысольский и Койгородский районы) ремонтируют 20,73 км через Пыёлдино, Бортом и Палауз. Асфальтирование и обочины. Готовность — 7%. Сдадут 31 августа 2026 года.

В Прилузском районе восстанавливают 12,77 км пути Летка – Прокопьевка (от «Вятки») у Черемуховки, Мутницы, Талицы, Прокопьевки. Укладка двухслойного асфальта, укрепление обочин, устройство съездов. Готовность — 50%. Окончание — 29 августа 2026-го.

На 6,43-километровом отрезке (9–15 км) дороги «Язель» – Позялэм – Кожмудор – Тыдор (Сыктывдинский и Усть-Вымский районы) укладывают двухслойный асфальтобетон и укрепляют обочины. Готовность — 67%. Финиш — 30 августа 2026 года.

В Удорском районе завершают ремонт подъезда к селу Ёртом (0–9,25 км от трассы Усогорск – Благоево – Чупрово). Работы: два слоя покрытия, обочины с выездом к станции «Вендинга», ремонт 23,7-метрового моста через Динь-Ёль. Сейчас укладывают верхний слой. Готовность — 50%. Плановый срок — октябрь 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ухтинском шоссе в Сыктывкаре установят 2,5 километра освещения.