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Помидоры "рухнули" на 32%, а лук "подскочил" на 14%: как изменились цены в Коми за май

Помидоры "рухнули" на 32%, а лук "подскочил" на 14%: как изменились цены в Коми за майФото "Про Город"

В мае 2026 года индекс потребительских цен в регионе составил 99,8%. Продовольственные товары подешевели до 99,3%. А услуги, напротив, подорожали до 100,3%.

Овощи и фрукты в среднем потеряли в цене 15%. Лидеры падения — помидоры (минус 32%), огурцы (минус 19%) и сладкий перец (минус 14%). Виноград подешевел на 12%, чеснок — на 8%, груши и апельсины — на 5% и 4% соответственно, морковь — на 2%. Однако репчатый лук прибавил 14%, белокочанная капуста — 12%, столовая свёкла — 5%, лимоны — 4%.

Мясной сегмент: курица подорожала на 4%, бескостная говядина — на 3%. Печень (говяжья и свиная), сосиски, сардельки и детские мясные консервы прибавили по 2%. Полукопчёные и варёно-копчёные колбасы упали в цене на 2%.

Рыбные консервы в томате подскочили на 3%, мороженая рыба (кроме сельди) и кальмары — на 2%. Икра лососёвых потеряла 2%.

Среди молочных продуктов подорожание затронуло кисломолочку, детские творожки (плюс 3%), кефир и питьевые сливки (плюс 2%).

Крупы: овсяная и перловая прибавили 5%. Фруктово-ягодные консервы для детей, кетчуп, бараночные изделия и газировка выросли на 4%. Подсолнечное и оливковое масло, консервированный горошек, сахар-песок, пиво — плюс 3%. Мёд, приправы, пшеничный хлеб и булочные изделия, минеральная вода и виноградные вина — плюс 2%.

Соль потеряла 7%, куриные яйца — 5%. Томатные консервы, чай, кофе, мука, шоколад, рис и мороженое — минус 2%.

Индекс на непродовольственные товары составил 99,96%.

В аптеках метопролол подорожал на 4%, валосердин — на 3%. Панкреатин, лоперамид, валидол, аторвастатин, метамизол натрия, кардиомагнил и ренгалин прибавили по 2%. Перекись водорода и нафазолин подешевели на 5%, амплодипин, хлоропирамин, экстракт алтея, метилурацил, розувастатин и лозартан — на 2%.

Медицинские термометры (галинстановые) подскочили на 4%, бинты — на 2%. Электронные градусники потеряли 2%.

Хозяйственное мыло подешевело на 5%, зубные пасты, детские кремы и антисептики — на 4%, влажные салфетки и зубные щётки — на 3%, стиральные порошки — на 1%.

Автомобильный бензин, дизель и моторное масло прибавили по 1%.

Школьные юбки, электропылесосы и сковороды стали дороже на 4%, тушь для ресниц, кухонные шкафы, электроутюги, жидкие моющие средства и жидкое туалетное мыло — на 3%. Мужские кожаные куртки, кухонные столы, ноутбуки, еврошифер, масляные краски и эмали — плюс 2%.

Смарт-часы потеряли 7%, беспроводные наушники — 6%, женские колготки и гели для душа — 5%, микроволновки и строительные блоки — 4%, телевизоры и кремы для рук — 3%, автомобильные шины и электродрели — 2%.

Индекс цен на услуги в мае составил 100,3%.

Отдых на Черноморском побережье России подорожал на 21%, экскурсионные туры по стране — на 3%. Поездки в Китай стали дешевле на 18%, в Египет — на 12%, в страны Средней Азии — на 6%. Туры в Турцию прибавили 2%.

Проезд в поездах дальнего следования вырос на 5%, услуги такси — на 1%. Ритуальные услуги подорожали на 3%. Абонентская плата за пакеты сотовой связи снизилась на 2%.

Напомним, ранее сообщалось, что 51% сыктывкарских работодателей предлагают стажёрам работу в штате.

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