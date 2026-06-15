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Хирурги Коми освоили бариатрические операции для борьбы с ожирением и диабетом

Хирурги Коми освоили бариатрические операции для борьбы с ожирением и диабетомФото Минздрава Коми

Республика занимает 14-е место в РФ по частоте выявления диабета второго типа. Более 120 тысяч местных жителей страдает ожирением II и III степени. Теперь у пациентов появился новый инструмент для решения проблемы, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Бариатрия — это вмешательства в желудочно-кишечный тракт, запускающие механизм активного похудения. Медики применяют два основных типа операций. Первый — продольная резекция желудка: специалисты удаляют 70–80% органа, оставляя узкую «трубку» объёмом 70–80 мл. Человек насыщается малыми порциями еды и не испытывает мучительного голода.

Второй метод — гастрошунтирование: более сложная процедура, создающая «обходной путь» для пищи и снижающая всасывание калорий. Данную технику называют «золотым стандартом» для диабетиков.

Оба вмешательства хирурги проводят лапароскопически. Швы остаются почти незаметными, а реабилитация занимает немного времени.

Главный результат — не просто уменьшение желудка, а мощный метаболический эффект. 

«Бариатрия меняет гормональный фон: подавляет выработку грелина, так называемого гормона голода, и усиливает действие инкретинов, помогающих бороться с диабетом», — объясняет заведующий операционным блоком КРКБ, врач-хирург высшей категории Анатолий Глухих.

Доктор прошёл стажировку по бариатрической хирургии в НМИЦ им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург) и в больнице Святого Георгия — ведущих центрах России по данному профилю. По словам Глухих, результаты впечатляют: избыточная масса тела снижается на 60%, а у 75–90% пациентов сахарный диабет II типа переходит в стойкую ремиссию в течение двух лет. Многие отказываются от таблеток и инсулина. Уходят сопутствующие недуги: гипертония, апноэ сна, суставные боли.

«После операции человек начинает новую жизнь. Он активно двигается, путешествует, чувствует себя здоровым — и всё это без изнурительных диет и срывов. Это не косметическая процедура, а шанс поправить здоровье для тех, кому традиционные методы не помогли», — подчёркивает хирург.

Бариатрическое вмешательство — крайняя мера, когда диеты, спорт и лекарства не дают стойкого результата. В КРКБ операции и последующее сопровождение пациентов обеспечивает мультидисциплинарная команда: хирург, ассистенты, анестезиолог, эндокринолог, диетолог и психолог. Такой подход гарантирует максимальную эффективность и безопасность на всех этапах лечения.

Предварительную консультацию у Анатолия Глухих можно получить по телефону: +7 950 308-57-45. При наличии показаний врача-эндокринолога операцию делают бесплатно по полису ОМС.

Напомним, ранее сообщалось, что свыше 180 беременных женщин из труднодоступных районов Коми получили компенсацию проезда в больницы.

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