Республика Коми готовится к сезону клещей: в регион поступила крупная партия вакцины

Фото "Про Город"

В медицинские учреждения доставили более 43 тысяч доз — препарат подходит как взрослым, так и детям. Сейчас идёт распределение прививок: это позволит сделать вакцинацию доступной для всех желающих.

Местные больницы и поликлиники принимают комплексные меры для защиты населения в сезон активности клещей:

формируют запас иммуноглобулина — он нужен для экстренной профилактики после укуса насекомого;

обеспечивают возможность лабораторной диагностики: на средства республиканского бюджета заключены контракты, позволяющие оперативно выявлять опасные инфекции в извлечённых клещах;

наращивают запасы средств неспецифической защиты — аптечные сети пополняют ассортимент репеллентов и защитных спреев, чтобы жители могли заранее подготовиться и снизить риск укуса.

Сделать прививку от клещевого энцефалита можно в поликлинике по месту жительства. Перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с участковым терапевтом (для взрослых) или педиатром (для детей) — врач оценит состояние здоровья и определит, нет ли противопоказаний.

