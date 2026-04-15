Республика Коми запускает бесплатную репродуктивную диспансеризацию

Жители региона в возрасте от 18 до 49 лет получили возможность бесплатно пройти комплексное обследование репродуктивного здоровья. Новая программа диспансеризации не только способствует раннему выявлению возможных заболеваний, но и предлагает существенную финансовую выгоду для семейного бюджета.

Ранее ряд важных диагностических процедур, связанных с репродуктивным здоровьем, требовал значительных финансовых затрат. Теперь же благодаря полису обязательного медицинского страхования (ОМС) эти исследования доступны на безвозмездной основе.

Андрей Михайлов, заведующий поликлиникой Вуктыльской больницы, подчеркнул, что многие патологии, оказывающие влияние на репродуктивную функцию, на начальных этапах развития могут протекать абсолютно бессимптомно. Бесплатная диспансеризация открывает путь к своевременному обнаружению воспалительных процессов, кист или гормональных дисбалансов, предотвращая их переход в более серьёзные стадии.

"Речь идёт о реальной инвестиции в будущее семьи и благополучие пациентов, — заявляет врач. — Особое значение профилактические осмотры имеют для женщин, планирующих беременность, и мужчин репродуктивного возраста, поскольку это значительно повышает шансы на рождение здорового малыша".

Процедура обследования предусматривает два этапа. Она включает консультации узкопрофильных специалистов : акушера-гинеколога для женщин и уролога для мужчин, — а также назначение всех необходимых лабораторных анализов и ультразвукового исследования (УЗИ), которое может быть рекомендовано после первичного осмотра.

Ключевым преимуществом новой программы является её максимальная доступность. Для сравнения, аналогичный комплекс медицинских услуг в частных клиниках может обойтись женщине примерно в 17 000 рублей, покрывая всё: от врачебных приёмов до различных видов исследований. По полису ОМС весь этот спектр предоставляется бесплатно.

Записаться на репродуктивную диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства. Удобнее всего это сделать через портал "Госуслуги" или позвонив по телефону единого контакт-центра Минздрава Республики Коми: 8 (800) 550-00-00.

