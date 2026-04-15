В Коми соберут лучших кардиологов России

В Коми соберут лучших кардиологов РоссииФото Минздрав Коми

16 и 17 апреля столица региона станет центром притяжения российских медицинских светил. Республиканский кардиодиспансер, являющийся флагманом кардиологической помощи в регионе, организует масштабное научно-практическое мероприятие под названием «Клинический кардиологический диспансер. Версия 3.0. Территория инноваций».

В течение двух дней эксперты медицины со всей страны будут делиться ценными знаниями и передовыми методиками в области терапии таких серьёзных состояний, как врождённые пороки сердца, острые инфаркты миокарда, прогрессирующая сердечная недостаточность, сосудистые заболевания и различные аритмии.

Особый акцент в ходе дискуссий сделают на минимально инвазивных хирургических вмешательствах. Эти передовые технологии признаны наиболее перспективным направлением для повышения качества здравоохранения в Коми.

Помимо насыщенной теоретической программы участники конференции получат возможность наблюдать за реальными хирургическими вмешательствами. Высококвалифицированные специалисты ведущих медицинских центров России проведут мастер-классы, демонстрируя современные подходы к лечению варикозной болезни, тромбоэмболии лёгочной артерии, а также представят новаторские методы терапии юных пациентов с ревматологическими патологиями.

Ожидается, что данное событие станет мощным стимулом для интеграции новейших и наиболее действенных терапевтических стратегий в повседневную клиническую практику, что, несомненно, улучшит результаты лечения пациентов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми врачи остановили сердце пациентке на три часа.

