В Коми спасатели за сутки эвакуировали 49 человек из горящих зданий

За последние дни с понедельника 13 апреля пожарные подразделения региона справились с шестью случаями возгорания. В результате ликвидации пожаров в селе Усть-Кулом и посёлке Студенец обеспечено безопасное перемещение 49 граждан. Информация предоставлена Главным управлением МЧС России по региону.

В Усть-Куломе пожар в многоквартирном доме локализован и устранён на участке в 15 квадратных метров. Жертв и пострадавших не зафиксировано. Согласно первоначальным данным, к происшествию привело несоблюдение правил пожарной безопасности в ходе электрогазосварочных работ.

В Усинске произошло возгорание легкового автомобиля, которое удалось ликвидировать на площади пять квадратных метров. Обошлось без человеческих жертв. Вероятной причиной инцидента считается небрежное использование огня.

В посёлке Заполярном также загорелся автомобиль. Огненная стихия была потушена на пяти квадратных метрах. Пострадавших нет. Предполагается, что пожар возник из-за технической неисправности механических компонентов автомобиля.

В посёлке Студенец, на улице Клубной, огнём были охвачены хозяйственные строения. Пожарные работы проводились на общей площади 144 квадратных метра. Жертв нет. По предварительной версии, источником возгорания стало вышедшее из строя электрооборудование.

В Удорском районе пожарные устраняли возгорание в погрузчике-транспортёре. Огонь потушен на площади 12 квадратных метров. Инцидент обошёлся без пострадавших. Предположительная причина – нарушение в работе электросистемы самоходной машины.

В Сыктывкаре произошло возгорание в торговом помещении. Огонь был локализован на одном квадратном метре. Пострадавших нет. Первоначальная версия указывает на поломку электрооборудования.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми на пожаре погиб мужчина.

