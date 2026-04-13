В Коми на пожаре погиб мужчина

За минувшие сутки в регионе пожарные подразделения справились с восемью возгораниями. В результате происшествий эвакуировано одиннадцать человек, ещё девять жизней удалось спасти благодаря работе газодымозащитной службы.

Однако, к сожалению, не обошлось без трагедии: в селе Трусово погиб мужчина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Коми.

Пять пожаров было зафиксировано в Сыктывкаре. В столице региона загорелась автомастерская на Сысольском шоссе. Огонь распространился на 37 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. Предварительная версия произошедшего — нарушение правил пожарной безопасности во время проведения сварочных работ.

В Эжве, на проспекте Бумажников, произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. Пожар, охвативший два квадратных метра, был оперативно потушен. В ходе инцидента десять человек были эвакуированы, девять — спасены. Предварительной причиной пожара названа неисправность электрооборудования транспортного средства.

Ещё один пожар случился в жилом доме на улице Серова. Огонь ликвидирован на площади в два квадратных метра. Пострадавших нет. Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнём при курении.

Также в Сыктывкаре загорелся гараж на улице Лесопарковой. Площадь возгорания составила 56 квадратных метров. Предварительная версия — неисправность электрооборудования автомобиля.

В СНТ "Золотой гребешок" горел дачный дом. Огонь удалось потушить на площади 30 квадратных метров. Причиной стало неисправное электрооборудование. Пострадавших на этом объекте не было.

В селе Выльгорт, в садоводческом товариществе "Находка", произошло возгорание в частном жилом доме. Пламя охватило 64 квадратных метра. По предварительным данным, причиной стало нарушение правил эксплуатации отопительной печи.

В Ухте, на улице Семяшкина, огнеборцы справились с небольшим возгоранием (один квадратный метр) в многоквартирном доме. Пострадавших нет. Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнём.

Самая серьёзная ситуация сложилась в селе Трусово Усть-Цилемского района. Там в частном жилом доме на улице Центральной произошёл пожар, который унёс жизнь мужчины 1960 года рождения. Кроме того, был эвакуирован один житель. Пожарные ликвидировали возгорание на значительной площади, 135 квадратных метров. Предварительная причина трагедии — неосторожное обращение с огнём при курении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми с начала 2026 года на пожарах погибли 14 человек.