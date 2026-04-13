Снижение на 24%: глава Коми поставил задачу усилить борьбу с кибермошенничеством

Такое распоряжение прозвучало на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

По данным заместителя начальника полиции МВД по Республике Коми Андрея Перловаса, после периода значительного роста до 2020 года, число киберпреступлений в регионе начало снижаться. Так, в 2024 году их стало меньше на 20%, в 2025 – еще на 10%, а за первый квартал текущего года зафиксировано 971 преступление, что на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Ежедневно в Коми совершается в среднем 6-8 случаев дистанционного мошенничества, причем злоумышленники зачастую действуют из-за пределов региона и страны, используя тактику внезапности, напора и запугивания. Поскольку жертвой может стать любой человек, эффективнее всего работает профилактика.

Правоохранительные органы активно информируют население через акции, листовки и беседы в трудовых коллективах, а также взаимодействуют с банками для блокировки подозрительных переводов. Особое внимание уделяется учащимся и работникам сферы образования и здравоохранения, куда направлены соответствующие информационные письма.

Андрей Перловас подчеркнул, что, несмотря на позитивную динамику, количество киберпреступлений остается высоким, и только повышение осведомленности граждан стабилизирует ситуацию. Ростислав Гольдштейн похвалил работу МВД, отметив 24-е место России по раскрываемости, но призвал не расслабляться и продолжить совместную борьбу. Руководителям профильных ведомств поручено усилить профилактику среди молодежи, работников учреждений и семей военнослужащих. Глава республики согласился, что ответственность за предотвращение киберпреступлений должна лежать на всех органах власти, а также важно привлекать молодежные движения и институт наставничества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре мужчина лишился более трех миллионов рублей из-за инвестиций.