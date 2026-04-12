В Пасху Росгвардия и правоохранители обеспечивают безопасность жителей Коми

Комплексные меры принимаются во всех городах и населенных пунктах региона, чтобы верующие могли спокойно отметить один из главных православных праздников.

Особое внимание уделяется превентивным действиям. Так, в Воркуте инженерно-технический отряд ОМОН «Арктика» завершил тщательное обследование мест проведения праздничных богослужений и прилегающих территорий. Эта предварительная работа направлена на выявление и нейтрализацию возможных угроз, что позволяет исключить любые риски для участников мероприятий.

Кроме того, командование Росгвардии оптимизировало маршруты патрулирования экипажей групп задержания вневедомственной охраны. Их передвижение будет максимально приближено к местам массовых церковных собраний. Такое расположение обеспечивает возможность моментального реагирования на любые сигналы о происшествиях, что является ключевым фактором в оперативном поддержании спокойствия и безопасности в период пасхальных торжеств.

