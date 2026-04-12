В Коми планируют изменить закон о безнадзорных животных

Фото "Про Город"

Основная цель нововведений — повышение безопасности граждан, страдающих от нападений агрессивных псов. Об этом передает мэрия Сыктывкара.

Действующая система, предусматривающая отлов, стерилизацию и выпуск животных обратно на улицу, показала свою неэффективность. Стаи беспризорных собак продолжают представлять угрозу, что подтверждается печальной статистикой: за минувший год более 1200 человек, включая детей, стали жертвами собачьих укусов.

Законодатели Ухтинского городского совета выступили с инициативой по совершенствованию республиканского закона, направленного на упорядочение обращения с бездомными животными.

Ключевые новации предполагают:

Введение новых терминов, таких как «пункты временного содержания животных» и «режим «Особой опасности», характеризующий состояние повышенной агрессивности животных, собирающихся в стаи и атакующих людей.

Предусмотрена возможность эвтаназии в исключительных случаях, однако процедура будет максимально гуманной. Решение о применении данной меры будет приниматься коллегиально, специализированной комиссией, состоящей из ветеринарных врачей и экспертов.

Следует подчеркнуть, что приоритетом при принятии решений является спасение человеческих жизней. Любая возможность оказать животному помощь будет использована.

Принятие нового закона продиктовано острой необходимостью обеспечения общественной безопасности на территории Республики Коми. В ситуациях, связанных с проявлением агрессии со стороны бездомных собак, выбор неизбежно стоит между благополучием людей и благополучием животных.

