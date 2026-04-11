Министр юстиции доложил в ОП Коми о работе ведомства Фото автора

Безопасно жить в Коми, как бесплатно получить советы от адвокатов, почему число разводов снизилось за прошлый год - про эти и другие темы, курируемые Минюстом Коми, рассказал глава ведомства Александр Печинин.

Он вчера стал очередным гостем Общественной палаты Коми в рамах проекта «Час с министром».

В первую очередь, он рассказал об итогах работы за минувший год подведомственного учреждения - ГЮБ. Государственное юридическое бюро пополнило команду адвокатов: в результате в 2025-от 54 специалиста охватили своими консультациями жителей всех 20-ти муниципальных образований. Суммарно отработано более полутысячи обращений: устно, письменно, по телефону, а также в рамках выездных личных приемов в труднодоступные населённые пункты. Впрочем, на этот год для выплаты гонораров адвокатам бюро в бюджете региона предусмотрено лишь 680 тысяч рублей. Пр прогнозам министра, этого скромного объема финансирования на все 12 месяцев, скорее всего, не хватит… Поэтому он надеется на увеличение в течение года поддержки рублём из казны на столь важное и социально значимое направление. Тем более, что оно востребовано всеми категориями жителей Коми, которые по законодательству получают бесплатную юридическую помощь. Кстати, в этом году, как сообщил Александр Печинин, фронт работ для команды ГЮБ увеличится: в планах впервые организовать представление в судах интересов участников СВО для защиты их прав.

К слову, о Фемиде. Это министерство отвечает за обеспечение деятельности мировых судей. У нас в регионе 60 участков, нагрузка на одного судью в среднем - 400 дел в месяц. В столице - больше: 500 дел. Самый востребованный - Октябрьский участок: там один служитель Фемиды в месяц в среднем рассматривает более 800 дел.

Чтобы хоть как-то оптимизировать процесс, закупаются видеосистемы для проведения заседаний в формате ВКС. В прошлом году они приобретены для Усинска, Печоры Сосногорска и Сыктывдинского района. Также в помощь всем участникам разбирательств цифровизация отрасли в виде сервиса электронной подачи документов. Это возможно через ГАС «Правосудие».

Александр Николаевич призвал жителей городов и районов на портале Госуслуги подключить сервис «государственная почта», чтобы получать виртуальном формате уведомления и прочие документы от приставов, налоговиков и других госструктур. Это снизит расходы мировых судей на почтовую корреспонденцию.

Примечательно, что Минюст рейтингует мировых судей. Так, по итогам прошлого года в первой тройке лучших участков: дважды Воркута и Сосногорск. А участок в Яреге под Ухтой оказался в лидерах по доступу к информации всех участников процессов. Что касается Кутузовского участка в Сыктывкаре: он выделился благодаря самой безупречной исполнительской дисциплине сушей.

А ещё Минюст Коми координирует работу ЗАГСов. Министр рассказал о регистрации ими актов гражданского состояния: в прошлом году таковых оказалось 25 тысяч. Увы, смертность в регионе выросла, зато количество разводов, а также смены имени, отчества либо фамилии уменьшилось. Министерство это объясняет удорожанием госпошлины. Расторгать отношения супругам стало дорогим удовольствием.

Относительно уже упомянутого портала Госуслуги: год от года использование этого интернет-ресурса для заказа госуслуг растёт. По итогам 2025-го в ЗАГСы было подано 7245 заявлений на те или иные услуги.

Кроме того, министерство успевает в постоянном режиме вести реестр нормативно-правовой базы муниципальных образований. : прошлом году она пополнилась почти на 5500 документов, а всего их в реестре более 108 тысяч.

В прошлом году специалисты Минюста провели более четырех тысяч экспертиз проектов НПА на предмет законности. Плюс ежемесячные обзоры изменений федерального и регионального законодательства сотрудники Минюста направляют в муниципалитеты для повышения осведомлённости местных юристов. А ещё - проводят семинары и оказывают дистанционную методическую помощь. Все это важно для того, чтобы законодательная база в городах районах формировалась без нарушений прав и интересов жителей.

Помимо перечисленных направлений деятельности Минюст Коми координирует реализацию в нашем регионе государственной программы по обеспечению правопорядка. Ради снижения уровня преступности в прошлом году для МВД были закуплены беспилотники, видеорегистраторы, ограждения (необходимы на уличных массовых мероприятиях), а также рамки металлоискателя. Ремонтами охвачены 14 пунктов участковых стражей порядка.

После представленного не суд собравшихся доклада министр охотно ответил на вопросы общественников. Больше всего их волнуют устаревшие интерьеры ЗАГСов. В ответ было сказано, что в текущем году намечены косметические ремонты этих сакральных помещений, а также приобретение новой мебели. Долгожданный процесс начнется с самых посещаемых залов (Сыктывкар и Эжва).

Галина СЕРГЕЕВА

