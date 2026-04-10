На севере Коми ожидается сильный снегопад

автор фото Вячеслав Вольгин

Метеорологическая служба прогнозирует значительное ухудшение погодных условий на территории Воркутинского района. По данным синоптиков, в период с 18:00 10 апреля до 06:00 11 апреля ожидается обильный снегопад, интенсивность которого может достигнуть 6 миллиметров и более.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Республике Коми обращается к жителям и гостям региона с настоятельной просьбой соблюдать меры безопасности.

Гражданам рекомендуется временно отказаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водоемы. Также под запретом поездки и участие в массовых мероприятиях, проводимых на открытом воздухе.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям предупреждает о вероятности временных перебоев с электроснабжением. Населению следует заблаговременно подготовиться к возможным отключениям электричества. Особое внимание родителям следует уделить проведению профилактических бесед с детьми, объясняя им правила поведения в условиях ненастной погоды.

Для тех, кому поездка в столь сложных метеоусловиях неизбежна, МЧС дает следующие рекомендации: перед выездом убедитесь, что аккумулятор вашего мобильного телефона полностью заряжен. На дороге будьте предельно внимательны, строго соблюдайте безопасную дистанцию до впереди идущих транспортных средств, а также установленный скоростной режим.

В случае вынужденной остановки автомобиля из-за технической неисправности или крайне плохой видимости, необходимо незамедлительно съехать на обочину, включить аварийную световую сигнализацию. Двигатель следует оставить работать, при этом слегка приоткрыв одно из стекол для обеспечения циркуляции воздуха и предотвращения отравления угарным газом.

Во избежание препятствий для работы снегоуборочной техники и проезда спецтранспорта экстренных служб, категорически запрещается оставлять автомобили на проезжей части.

Напоминаем, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – "112". Данный номер доступен как со стационарных телефонов, так и с мобильных устройств.

