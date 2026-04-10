В Коми развивают инфраструктуру для новосёлов в Пичипашне

Фото "Про Город"

Сыктывдинский район активно работает над планами по дальнейшему развитию инфраструктуры в поселении Пичипашня, стремясь создать комфортные условия для его жителей. Ключевые вопросы, касающиеся дорожного строительства и обустройства инженерных сетей, стали предметом обстоятельного обсуждения на рабочем совещании.

Встреча, в которой приняли участие министр сельского хозяйства и торговли Республики Коми Сергей Елдин и руководство Сыктывдинского района, посвящена перспективам развития территории Пичипашни. Этот район пользуется стабильно высоким спросом для индивидуального жилищного строительства, что подчеркивает важность создания соответствующей инфраструктуры.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» уже успешно завершен первый этап проекта, охватывающий период с 2023 по 2025 годы. Речь идет о возведении 4,95 километров автомобильных дорог, прокладке 5,2 километров наружного освещения, а также об обеспечении удобных подъездных путей к новому жилому массиву и детскому саду. Общий объем инвестиций первого этапа составил 482,8 миллиона рублей, значительная часть которых была выделена из республиканского бюджета.

Основной темой совещания стало определение дальнейших шагов по развитию Пичипашни. Участники подчеркнули, что поддержание стремительных темпов застройки возможно только при условии непрерывного строительства дорог и совершенствования общей благоустроенности территории. Ориентировочная стоимость второго этапа реализации проекта оценивается более чем в один миллиард рублей.

«Территория Пичипашни демонстрирует явный рост, и наша главная задача – обеспечить для жителей максимально комфортные условия проживания. Мы будем целенаправленно работать над поиском решений для продолжения этих работ», – отметил Сергей Елдин.

По итогам обсуждения администрация Сыктывдинского района получила поручение активно искать дополнительные источники финансирования. Особое внимание будет уделено изучению возможностей участия в федеральных программах, реализуемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Напомним, ранее сообщалось, что один из районов Коми готовится к масштабным летним дорожным работам.