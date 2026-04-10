Один из районов Коми готовится к масштабным летним дорожным работам

Один из районов Коми готовится к масштабным летним дорожным работамФото: пресс-служба Министерства транспорта Республики Коми

Руководство региона провело инспекцию Прилузского района. Министр транспорта Николай Соколов и депутат Степан Ульныров лично оценили состояние дорожной сети и ключевых инфраструктурных объектов, требующих срочного внимания.

В ходе визита особое внимание уделили наплавному мосту через реку Луза в районе деревни Калининская. После окончания навигации на зимних переправах, местным жителям будет доступна временная переправа на катере. Ориентировочно, к концу апреля 2026 года, после стабилизации уровня воды, планируется установка наплавного моста.

Центральной темой поездки стало обсуждение планов дорожного строительства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Прилузском районе предусматривается капитальный ремонт автодороги Объячево–Читаево, что значительно улучшит условия для передвижения. Проект включает обустройство более 5 километров тротуаров и освещения на участках, пролегающих через деревни Калининская, Тарачево, Маловыльгорт и село Читаево. Завершение работ намечено на 31 июля 2026 года.

Также проведут масштабный ремонт участка автодороги Летка–Прокопьевка, примыкающего к трассе «Вятка». Этот проект предусматривает использование метода ресайклинга для переработки старого покрытия, укладку нового износостойкого асфальтобетона и укрепление обочин. Работы затронут более 12,7 километра дороги, с плановым завершением к 29 августа 2026 года.

Оба контракта на выполнение работ получила АО «Коми дорожная компания», обладающая опытом реализации подобных проектов в регионе.

Помимо текущих работ, обсуждались перспективы развития дорожной инфраструктуры района на ближайшие три года. В частности, планируется провести ремонт подъездов к сёлам Объячево и Ношуль, а также проработать вопрос установки новой остановки у переправы через Лузу. Ожидается, что при содействии Кировской области будет рассмотрен ремонт моста на дороге Занулье‑Матвеевская‑Гарь‑Коржинский.

Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн подчеркнул важность национальных проектов и поставил задачу сделать дороги региона лучшими в Северо-Западном федеральном округе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре временно прекращено движение по понтонному мосту в Заречье из-за весеннего паводка.

Популярное

Последние новости

