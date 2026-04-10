Жители Коми смогут проверить свое репродуктивное здоровье: добавили два новых скрининга

Фото "Про Город"

Программа диспансеризации репродуктивного здоровья получила значительное расширение. В перечень обязательных обследований для граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 49 лет будут включены два новых скрининга, нацеленных на раннее обнаружение онкологических заболеваний.

Первое ключевое нововведение — тестирование на вирус папилломы человека (ВПЧ). По мнению специалистов, ВПЧ является одним из основных факторов, провоцирующих развитие рака шейки матки и других злокачественных новообразований. Своевременное выявление этого вируса позволит медикам предпринять превентивные меры и взять пациентов под наблюдение, предотвращая возникновение опасных изменений в организме.

Второе важное дополнение — скрининг на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП). Хронические воспалительные процессы, обусловленные скрытыми инфекциями, способны приводить к клеточным аномалиям, которые со временем могут трансформироваться в опухоли. Адекватная диагностика и лечение ИППП существенно снижают этот онкологический риск.

Новые виды обследований уже доступны в медицинских учреждениях Республики Коми в рамках диспансеризации. Представители Сыктывкарской городской поликлиники № 3 подчеркивают, что ранняя диагностика является краеугольным камнем сохранения здоровья, позволяя своевременно выявлять патологии и уверенно строить планы на будущее.

Министерство здравоохранения Республики Коми настоятельно рекомендует жителям региона в возрасте от 18 до 49 лет не пренебрегать заботой о своем самочувствии и проходить обследования на регулярной основе. Это важный шаг к поддержанию здоровья, формированию здоровой семьи и обеспечению счастливого будущего.

Записаться на консультацию к акушеру-гинекологу можно следующими способами:

Через личный кабинет на портале Госуслуг.

По телефонам контакт-центра: 8 800 100 65 25 и 8 (8212) 409 909.

Обратившись к своему лечащему врачу акушеру-гинекологу.

