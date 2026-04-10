В Коми больница выплатит компенсацию семье за врачебную ошибку, повлекшую моральные страдания ребенка

Прокуратура города Сосногорска обязала местное медицинское учреждение выплатить компенсацию морального вреда, причиненного шестилетнему пациентуу вследствие ненадлежащей медицинской помощи.

По материалам проверки, инициированной обращением матери, установлено, что в декабре 2024 года юный пациент находился на стационарном лечении в центральной районной больнице.

В ходе обследования медицинский персонал, допустив ряд нарушений, поставил ребенку диагноз без проведения необходимых дополнительных исследований. Назначенное лечение оказалось неадекватным его состоянию. Хотя халатность врачей не повлекла за собой ухудшения здоровья мальчика или возникновения новых патологий, неверно выбранная терапия привела к сильному стрессу и нравственным переживаниям несовершеннолетнего.

Ввиду нарушения прав ребенка на качественную медицинскую помощь, прокуратура Сосногорска предъявила в суд иск о взыскании материальной компенсации. Судебные органы полностью поддержали позицию надзорного ведомства, постановив взыскать с больницы в пользу пострадавшего ребенка 30 тысяч рублей. Прокуратура будет осуществлять контроль за своевременным исполнением данного судебного решения.

