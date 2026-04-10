Кадровый центр Коми представил детальный портрет уволенных сотрудников

Исследование охватило почти 300 сыктывкарцев, чьи рабочие места были упразднены из-за сокращений или ликвидации предприятий. Впервые сформирован подробный профиль категории "сокращённых", включающий их реальные страхи, препятствия и запросы.

Согласно данным исследования, типичный представитель данной группы — 48-летняя женщина с высшим образованием и детьми. Обладая значительным профессиональным стажем, она переживает увольнение как серьёзный стресс, что подтверждают и слова одной из респонденток: 

"Страшно… 19 лет там работала". 

При этом цели уволенных различаются: кто-то ищет работу по своей специальности, другие заинтересованы прежде всего в официальном статусе безработного и полагающихся выплатах, третьи нуждаются в помощи с профориентацией и планированием карьеры. Тем не менее, значительная часть сокращённых предпочитает остаться в рамках своей профессии, нежели осваивать новую.

"Создание портрета клиента — это первый шаг к предоставлению персонализированной помощи, — пояснила директор кадрового центра Ирина Рыбина. — Сокращённые представляют собой одну из наиболее сложных, но и перспективных категорий граждан: большинство из них имеют высшее образование и опыт работы. Их трудоустройство приносит максимальный социально-экономический эффект для региона".

Разработанный профиль станет основой для создания индивидуальных планов поиска работы, что позволит сократить сроки трудоустройства и повысить его устойчивость.

Аналитики выделили как объективные внешние барьеры, такие как дефицит вакансий для высококвалифицированных специалистов и несоответствие предлагаемых зарплат рынку, так и внутренние — тревога, обида и порой апатия, возникающие после потери работы.

Основными потребностями уволенных являются: получение исчерпывающей информации о доступных вакансиях и уровне заработных плат, а также практическая помощь в составлении резюме, подготовке к собеседованиям, карьерном планировании. Важную роль также играют психолого-мотивационная поддержка и личное общение со специалистом. Несмотря на развитие цифровых технологий, люди ценят персонального консультанта, способного заверить:

"Не переживайте, работу мы найдём".

С 2026 года Республика Коми участвует в федеральном проекте по модернизации службы занятости. Разработка детальных профилей для разных категорий граждан позволяет перейти от шаблонного подхода к оказанию услуг, учитывая как внешние обстоятельства, так и внутреннее состояние человека.

