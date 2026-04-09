В Коми сотрудники МЧС из-за пожара в жилом доме эвакуировали пять человек

Фото ГУ МЧС по Коми

За минувшие сутки специалисты успешно справились с тремя возгораниями, предотвратив более серьезные последствия. В одном из случаев потребовалась эвакуация пяти человек, к счастью, пострадавших нет. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

В населенном пункте Усть-Цильма огонь охватил жилой дом по улице Черепанова. Пожар, распространившийся на 230 квадратных метров, оперативно потушен. По предварительным данным, причиной возгорания стало несоблюдение правил эксплуатации отопительной печи.

Аналогичное происшествие зафиксировано в Усинске, где на улице Пионерской горела квартира в многоэтажном доме. Причины пожара в настоящее время устанавливаются сотрудниками МЧС.

Еще один инцидент произошел в селе Палевицы Сыктывдинского района. Частный жилой дом по улице Советская пострадал от огня на площади 5 квадратных метров. Как и в первом случае, предварительной версией причин пожара названо нарушение правил эксплуатации отопительной печи.

Главное управление МЧС России по Республике Коми призывает граждан к строгому соблюдению мер пожарной безопасности. Особое внимание следует уделить правилам эксплуатации электроприборов и отопительных систем, а также не допускать детского доступа к источникам огня.

