В Коми сотрудники МЧС из-за пожара в жилом доме эвакуировали пять человек

Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Коми сотрудники МЧС из-за пожара в жилом доме эвакуировали пять человекФото ГУ МЧС по Коми

За минувшие сутки специалисты успешно справились с тремя возгораниями, предотвратив более серьезные последствия. В одном из случаев потребовалась эвакуация пяти человек, к счастью, пострадавших нет. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

В населенном пункте Усть-Цильма огонь охватил жилой дом по улице Черепанова. Пожар, распространившийся на 230 квадратных метров, оперативно потушен. По предварительным данным, причиной возгорания стало несоблюдение правил эксплуатации отопительной печи.

Аналогичное происшествие зафиксировано в Усинске, где на улице Пионерской горела квартира в многоэтажном доме. Причины пожара в настоящее время устанавливаются сотрудниками МЧС.

Еще один инцидент произошел в селе Палевицы Сыктывдинского района. Частный жилой дом по улице Советская пострадал от огня на площади 5 квадратных метров. Как и в первом случае, предварительной версией причин пожара названо нарушение правил эксплуатации отопительной печи.

Главное управление МЧС России по Республике Коми призывает граждан к строгому соблюдению мер пожарной безопасности. Особое внимание следует уделить правилам эксплуатации электроприборов и отопительных систем, а также не допускать детского доступа к источникам огня.

Напомним, ранее сообщалось, что в МЧС по Коми назвали причины субботнего пожара на молокозаводе.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+