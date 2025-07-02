Две пенсионерки, коммерсант и партийцы рассчитывают стать Главой Коми

«Про Город» выяснил, кто рассчитывает занять пост высшего должностного лица нашей Республики на выборах, которые состоятся 14 сентября 2025 года.

Период уведомления Избирательной комиссии Коми о выдвижении путем подачи заявления о согласии баллотироваться кандидатом на должность главы Республики завершился сегодня вечером.

Среди 11 заявителей трое самовыдвиженцев – это 31-летний индивидуальный предприниматель Илья Попов и две пенсионерки: из Усть-Куломского района Светлана Игнатова и из Эжвы Наталья Гойман.

От партий документы в Избирком сдали: назначенный Президентом страны Владимиром Путиным на позицию врио Главы региона Ростислав Гольдштейн от «Единой России», Степан Соловьев от «Зеленой альтернативы», Татьяна Саладина от «Справедливой России», Александр Касьяненко от «Коммунистов России», Олег Михайлов от КПРФ, Сергей Каргинов от ЛДПР, Артем Синицкий от «Российской партии свободы и справедливости» и Владимир Горбунов от «Родины».

Напомним, в уходящем созыве Госсовета Коми парламентские фракции представлены партиями: «ЕР», КПРФ, «Родина», «СР» и ЛДПР.

В поддержку своего выдвижения все 11 претендентов должны собрать не менее 169 подписей депутатов муниципального уровня. А самовыдвиженцам следует еще и подписи не менее 6236 избирателей получить.

Для регистрации всем им необходимо до 18 часов 6 июля представить в Избирательную комиссию Коми пакет документов. В их числе: листы поддержки; первый финансовый отчет; а также сведения о трех кандидатурах на пост сенатора от нашей Республики.

Галина СЕРГЕЕВА