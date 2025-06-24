День молодежи в Коми пройдет без алкоголя: штрафы за нарушения - до 300 тысяч рублей

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В связи с празднованием Дня молодежи 28 июня вводится временный запрет на розничную продажу спиртных напитков на территории региона. Однако данное ограничение не распространяется на заведения общественного питания, имеющие лицензию на розничную продажу алкоголя.

Необходимо напомнить, что в регионе действует нормативный акт, устанавливающий перечень дат, в которые действует запрет на продажу алкогольной продукции. В этот перечень включены: 1 июня, приуроченное к Международному дню защиты детей; 28 июня, День молодежи; 8 июля, посвященное Дню семьи, любви и верности; и 1 сентября, когда отмечается День знаний.

Следует обратить внимание, что запрет не распространяется на розничную торговлю алкоголем в предприятиях, предоставляющих услуги общественного питания. Вместе с тем, федеральное законодательство регламентирует продажу алкогольной продукции в общепите, устанавливая условия, при которых реализация алкоголя должна сопровождаться оказанием соответствующих услуг.