Лед с крыши покалечил ребенка: в Коми оштрафовали главного инженера

Печорский городской суд вынес вердикт главному инженеру компании "ТСК Энергетик". Ее признали виновной в совершении преступления – оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности нанесение тяжкого вреда здоровью. В процессе судебного разбирательства интересы государственного обвинения представлял сотрудник Печорской межрайонной прокуратуры.

В Печоре завершилось судебное разбирательство по делу о травмировании несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Следствием установлено, что 27 февраля 2024 года с крыши дома, расположенного на улице Советской в городе Печора, на десятилетнего ребенка обрушились куски наледи. Пострадавшего мальчика с повреждением ноги доставили в медицинское учреждение. Полученный вред здоровью оценен как тяжкий.

В ходе проведения следственных действий главный инженер организации, ответственной за обслуживание дома, отрицала свою причастность к произошедшему, утверждая, что обрушение льда произошло с козырька балкона.

Суд признал женщину виновной в предъявленном ей обвинении и назначил наказание в виде денежного штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Отметим, что решение пока не вступило в силу.