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Заставлять заниматься или разрешить бездельничать? Психолог рассказала о правильной организации лета для детей

Заставлять заниматься или разрешить бездельничать? Психолог рассказала о правильной организации лета для детей

17 июня 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Заставлять заниматься или разрешить бездельничать? Психолог рассказала о правильной организации лета для детей Фото из архива Юлии Першуковой
Специалист дала советы, с помощью которых ребенок сможет и отдохнуть, и не растерять знания

Вот и наступило календарное лето! Студенты готовятся к сессии, в жизни взрослых ничего не изменилось. А вот школьники ликуют. Впереди каникулы! Три месяца счастья, свободы и веселья.

Однако с приходом этих замечательных дней у родителей прибавляется головной боли. Как заставить ребенка заниматься и готовиться к школе? Стоит ли лишать каникул и радостей жизни из-за плохих оценок в дневнике? И как сохранить близкие отношения, если вы будете проводить вместе так мало времени? Ответы на эти вопросы порталу PG11.ru дала психолог Юлия Першукова.

А нужно ли вообще что-то придумывать? Ведь у нас бытует мнение о том, что лучший отдых — это смена вида деятельности. Соответственно, отсутствие ежедневных уроков — это уже хорошие каникулы. Так считает множество родителей, однако психолог с такой позицией не согласна.

- И детям, и подросткам необходим полноценный отдых, который заключается не только в отсутствии уроков в школе, но в грамотной организации детского досуга. При организации досуга ребенка следует учитывать несколько моментов, - советует Юлия Першукова.

И вот на что стоит обратить внимание:

  • Физиологические и личностные особенности ребенка. Кому-то из детей требуется чуть больше спокойного времени, чтобы восстановиться. Кто-то, наоборот, быстрее восстанавливается в активной деятельности. Кто-то предпочитает компанию родителя или друзей, другим нужно уединение;
  • Пожелания самого ребенка. Родители чаще всего полагают, что лучше знают, что нужно их чаду. Многие забывают о том, что, не смотря на кровное родство, ребенок — это другой человек. Поэтому его взгляд на качественный отдых может отличаться от родительского;
  • Имеющиеся возможности – свободное время родителей, финансовые ресурсы семьи, наличие летних площадок, гостеприимные родственники и так далее.

Юлия Першукова

«Моему дай волю, так за все каникулы ничего полезного не сделает», - часто жалуются родители. Как же в такой ситуации найти золотую грань между активностью и полноценным отдыхом?

- Соотношение активности и пассивности для каждого ребенка будет своим. Но важно помнить, что каждому школьнику нужна и активная деятельность, которая приносит пользу, и что-то более спокойное для удовольствия. Начиная с младшего школьного возраста в семье можно традиционно обсуждать вопросы сделанного и планируемого. Что сегодня сделано полезного? А что сделано для удовольствия? И что планируется сделать завтра с пользой и удовольствием? Важно, чтобы на вопросы отвечали и дети, и родители. Иначе это превращается в допрос, если спрашивается только с одного члена семьи. Так мы поддерживаем баланс пользы и удовольствия, - пояснила психолог.

Иногда в семьях практикуется некая летняя «ссылка». Детей отправляют к бабушкам и дедушкам, например, в деревню. И чадо проводит там довольно много времени. Насколько же это полезно?

- Проведение каникул у бабушек и дедушек полезно в том случае, если есть желание у каждого участника процесса: и ребенок хочет в деревню, так как ему интересно, и бабушка с дедушкой готовы принять, и родители способны отпустить. Тогда будет польза для всех участников семьи. Например, дети общаются с более старшим поколением, помогают им, расширяют свой дружеский круг, развивают самостоятельность. Для бабушек, дедушек это возможность почувствовать себя нужными, получить помощь и увидеть свое продолжение во внуках. А родители получат время для себя и для супружеских отношений. Также это будет отличная проверка способности родителя отпускать ребенка от себя, - рассказала Юлия.

Отдых — это, конечно, хорошо. Но как за три месяца каникул не забыть напрочь школьную программу? Как встроить занятия в распорядок ребенка и стоит ли заставлять его сидеть за книгами?

- Заставлять делать что-либо – изначально проигрышная стратегия взаимоотношений, а вот договариваться вполне можно. В договоренностях каждая сторона аргументирует свою позицию, и совместно принимается общее решение – будут ли дополнительные занятия или нет, сколько по времени и по каким предметам... Поверьте, дети, когда с ними договариваются, во многих вопросах идут навстречу, - отметила эксперт.

Иногда перед родителями в начале летних каникул встает еще один сложный вопрос. Если их чадо закончило учебный год с плохими оценками — нужно ли придумывать наказание? И стоит ли как-то менять план каникул?

- У нас, к сожалению, есть тяга наказывать, и чаще всего наказания обозначается как гром среди ясного неба. То есть с ребенком это изначально не обсуждалось. Вы не обговаривали с ним, к каким результатам надо прийти и что будет, если у него получается. Также не обсуждался вариант касательно того, чего он лишается, если не удается достигнуть этих результатов.

Важно, чтобы у ребенка воспитывалось понимание, что у вас, как родителя, нет никакого желания чего-либо его лишать. Лишает удовольствий ребенок сам себя, когда нарушает изначальные договоренности. Эти договоренности должны быть обозначены не в день наказания, а в начале учебного процесса, - рассказала Юлия Першукова.

Если же вы упустили этап, на котором эти договоренности обсуждаются, имеет смысл вызвать ребенка на диалог и обсудить ситуацию.

- «Как ты думаешь, по твоим усилиям и полученным результатам , что ты можешь получить из того, что желаешь?», если речь идет о материальном поощрении и желаемых приобретениях. И «как ты полагаешь, мы относимся к твоим результатам? И какое решение видим?», но только после предположений ребенка делимся своим видением. Через вопросы мы включаем его в активную, ответственную позицию, - пояснила психолог.

А что же делать со старшеклассниками? Казалось бы, их каникулы нужно выстраивать как-то иначе, ведь через пару лет они поступят в университет и начнут вести быт самостоятельно. А значит, надо готовиться к таким сложностям заранее. И вот что по этому поводу говорит психолог:

- Как уже отмечалось ранее, заставлять ничему не стоит, - разъясняет эксперт, - Это будет только ломать подростка и ничего, кроме сопротивления и негативного опыта, он не получит. Здесь нет единого ответа "да, всех отправляем на работу", или "нет, пусть отдыхают". Это индивидуальный вопрос. Необходимо исходить из готовности и желания самих подростков: кто-то хочет подзаработать, кто-то - попробовать себя во взрослой трудовой деятельности, кто-то хочет помочь родителям в их деле, а кто-то пока не видит в этом смысла и вместо этого лучше прочитает отложенные в течение учебного года книги или займется тем делом, на которое не хватало времени. Каждый из них будет прав – прав в том, что будет идти своим путем, а не тем, каким призывают идти всех.

Подходя к вопросу планирования детского отдыха во время летних каникул, большинство родителей испытывает страх. Кто-то боится, что ребенок будет лениться и целыми днями сидеть за компьютером. Кто-то уже думает, как вместить в эти три месяца занятия с репетиторами и чтение книг. Но есть и те, кто просто опасается потерять связь с ребенком, ведь его могут затянуть встречи с друзьями, игры и своя жизнь.

- Если у родителей качественные отношения с чадом, то каникулы никак их не ухудшат. Ведь в качественных отношениях ребенок делиться своими планами и переживаниями, рассказывает о друзьях и интересных событиях... Связь мы поддерживаем также, как делали это всегда – вечером обсуждаем прожитый день, делимся планами на новый день, в течение дня созваниваемся или встречаемся в перерывах. Организация досуга – это совместный семейный вопрос, в котором участвуют и дети, и родители. Учитывая и сторону детей, и взрослых каникулы будут проведены с пользой, - подвела итог Юлия Першукова.

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Дети Психология

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