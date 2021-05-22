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Запрет на петрушку: при каких условиях ее нельзя сажать на даче

Запрет на петрушку: при каких условиях ее нельзя сажать на даче

22 мая 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Запрет на петрушку: при каких условиях ее нельзя сажать на даче Фото с сайта pixabay.com
Юрист объяснил, когда растение можно выращивать, не боясь угодить за решетку

Семена петрушки кудрявой включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Однако сама петрушка под запрет не попадает, поэтому выращивание и употребление зелени абсолютно законно. Об этом рассказал адвокат Евгений Корчаго, пишет агентство «Прайм».

Как отметил юрист, в список запрещенных растений включены только те семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для человека масло. Поэтому если будет доказано, что культивация семян происходит с целью получения именно этого масла, человека привлекут к уголовной ответственности. 

Если вы не намерены использовать семена кудрявой петрушки, бояться выращивать ее на своём дачном участке абсолютно не стоит, заключил юрист.

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