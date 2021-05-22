Запрет на петрушку: при каких условиях ее нельзя сажать на даче

Семена петрушки кудрявой включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Однако сама петрушка под запрет не попадает, поэтому выращивание и употребление зелени абсолютно законно. Об этом рассказал адвокат Евгений Корчаго, пишет агентство «Прайм».

Как отметил юрист, в список запрещенных растений включены только те семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для человека масло. Поэтому если будет доказано, что культивация семян происходит с целью получения именно этого масла, человека привлекут к уголовной ответственности.

Если вы не намерены использовать семена кудрявой петрушки, бояться выращивать ее на своём дачном участке абсолютно не стоит, заключил юрист.

Подпишитесь на «Про Город» в Telegram и Instagram