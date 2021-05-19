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Выяснилось, будут ли продавать алкоголь в Сыктывкаре в день последних звонков

Выяснилось, будут ли продавать алкоголь в Сыктывкаре в день последних звонков

19 мая 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 12+
Выяснилось, будут ли продавать алкоголь в Сыктывкаре в день последних звонков Фото из архива PG11.ru
Подобные предложения поступают с 2019 года

В некоторых регионах страны запрещают продажу алкоголя в день последних звонков в школах - 21 мая. Портал PG11.ru выяснил, будут ли в этот день продавать спиртное в Сыктывкаре. 

В Госсовете Коми заявили, что пока что этот вопрос не рассматривается. Так что в республике 21 мая запрета на продажу алкоголя не будет. Специалисты рассказали, что подобные предложения поступали им еще в апреле 2019 года, однако они не нашли поддержки у населения. 

Напомним, что согласно закону Республики Коми от 03.07.2012 N 60-РЗ продажа алкоголя запрещена в следующие дни:

  • День знаний - 1 сентября;
  • Международный день защиты детей - 1 июня;
  • День молодежи - 27 июня, а также в ближайшие выходные дни;
  • День семьи, любви и верности - 8 июля.

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Алкоголь

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