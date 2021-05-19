В некоторых регионах страны запрещают продажу алкоголя в день последних звонков в школах - 21 мая. Портал PG11.ru выяснил, будут ли в этот день продавать спиртное в Сыктывкаре.

В Госсовете Коми заявили, что пока что этот вопрос не рассматривается. Так что в республике 21 мая запрета на продажу алкоголя не будет. Специалисты рассказали, что подобные предложения поступали им еще в апреле 2019 года, однако они не нашли поддержки у населения.

Напомним, что согласно закону Республики Коми от 03.07.2012 N 60-РЗ продажа алкоголя запрещена в следующие дни:

День знаний - 1 сентября;

Международный день защиты детей - 1 июня;

День молодежи - 27 июня, а также в ближайшие выходные дни;

День семьи, любви и верности - 8 июля.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram