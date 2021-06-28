Выгода или обман: сыктывкарцам рассказали, как отличить легальный кредитно-потребительский кооператив от мошенников

В Сыктывкаре можно встретить рекламу кредитных потребительских кооперативов (КПК), которые предлагают процентные ставки выше, чем в банке. Но прежде чем инвестировать деньги, необходимо убедиться, что это настоящий КПК, а не замаскированная финансовая пирамида.

На какие моменты в первую очередь должны обращать внимание вкладчики КПК, разъясняет Отделение Банка России по Республике Коми.

Кредитные потребительские кооперативы (КПК) – это подобие касс взаимопомощи. Люди или компании одного региона, профессии, рода деятельности, социального статуса объединяются, чтобы самим решать свои финансовые задачи. Они скидываются «в общий котел» (фонд финансовой взаимопомощи) и сами же могут одалживать часть этих общих денег под проценты.

В КПК можно получить заем не только для бизнеса, но и на личные нужды. Процент в таком кооперативе обычно выше, чем в банках, зато получить заем проще. И наоборот, можно вложить деньги в КПК и получить доход больше, чем по банковскому депозиту. Деньги пайщиков – физических лиц привлекаются в кредитные кооперативы по договору передачи личных сбережений и не считаются «вкладом», на эти сбережения не распространяется действие системы страхования вкладов, предусматривающее возмещение при отзыве лицензии у банка. Поэтому, когда в рекламе КПК вы слышите, что «все средства гарантированно застрахованы» то, речь идет не о гарантированном государственном страховании, а о добровольном страховании кооперативом своих имущественных интересов и рисков. Имущественная ответственность КПК обеспечивается созданным Саморегулируемой организацией (СРО) компенсационным фондом, до 5% средств которого может быть использовано для компенсационных выплат пайщикам разорившегося кооператива. Но это вовсе не гарантирует, что деньги вернутся в полном объеме.

Поэтому при выборе КПК вкладчику, чтобы не стать жертвой финансовой пирамиды, необходимо соблюдать следующие правила.

Проверьте название

Юридическая форма организации должна быть «Кредитный потребительский кооператив» (КПК) или «Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив» (СКПК). Все остальные формы - ООО, ОАО, ЗАО, ИП - не имеют к КПК и СКПК никакого отношения. Если увидите название типа ООО «Кредитный потребительский кооператив» или ЗАО «Приобретательский кредитный кооператив», знайте: перед вами мошенники. При этом следует всегда смотреть на расшифровку аббревиатуры КПК или СКПК, за которой также могут скрываться мошенники, например, «Кредитный производственный кооператив» или «Сельскохозяйственный кредитно-производственный кооператив».

С 1 июня этого года Банк России начал публиковать на своем официальном сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности. Сейчас в списке находятся порядка 1800 компаний, выявленных начиная с 2020 года. По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес, сайт и другие сведения, по которым ее можно идентифицировать. Если кооператив находится в этом списке, иметь с ним дело ни в коем случае нельзя.

Найдите в госреестре

Зайдите на сайт Банка России и найдите там свой КПК, сверьте его реквизиты с данными государственного реестра. Полное название, ИНН, ОГРН должны совпадать.

Кроме того, с конца мая текущего года Банк России размещает на своем официальном сайте информацию о выданных Банком России предписаниях об ограничениях деятельности кредитных потребительских кооперативов, а также об исполнении данных предписаний и снятии их с контроля.

Опасайтесь агрессивной рекламы

Если видите кричащую рекламу: «50% годовых по вкладам в КПК!», «Вклады в КПК застрахованы государством», это явный обман. Проценты в кооперативах выше банковских, но не в несколько раз. Базовый стандарт работы кооперативов ограничивает доходность вложений: она не может превысить действующую ключевую ставку Банка России, умноженную на два. С 15 июня 2021 года ключевая ставка составляет 5,50%, таким образом КПК не могут обещать доходность выше 11%.

Не стройте пирамиды

Иногда КПК в рамках программы лояльности предлагают бонусы за приглашение нового клиента. Но надо быть очень внимательным в таких вопросах. Всегда обращайте внимание, когда сотрудники организации предлагают деньги либо необоснованные бонусы за активное привлечение большего числа новых пайщиков-вкладчиков. Есть риск, что вы имеете дело с финансовой пирамидой.

Изучите документы

Перед подписанием договора с клиентом, а также при его продлении, КПК должны знакомить потребителя с «паспортом финансового продукта».

Это ключевой информационный документ, в котором изложена важная информация, в частности: особенности участия в КПК и порядок прекращения членства в кооперативе, краткая информация о продукте, включая сроки, процентные ставки и суммы по сбережениям, условия досрочного расторжения договора, а также информация об имущественной ответственности пайщика, о страховании средств и порядке урегулирования споров.

Больше информации о финансовых услугах и продуктах можно получить на информационно - просветительском ресурсе Банка России "Финансовая культура".