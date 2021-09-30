В Сыктывкаре уничтожили 113 килограмм европейского сыра

28 сентября инспекторы Россельхознадзора провели рейд по магазинам. Они искали товары, в отношении которых введены специальные экономические меры.

В ходе рейда в одном из магазинов Сыктывкара в продаже обнаружилась «санкционная» продукция: 113,609 кг сыра производства Франции, Голландии, Финляндии, Италии, Польши, Дании и др.

Товар был изъят и уничтожен 28 сентября путем сжигания в крематоре. Управлением решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 10.8 КоАП РФ в отношении продавца продукции.