В Сыктывкаре уничтожили 113 килограмм европейского сыра

Его сожгли в крематоре
В Сыктывкаре уничтожили 113 килограмм европейского сыра30 сентября 2021
Фото из архива PG11.ru
28 сентября инспекторы Россельхознадзора провели рейд по магазинам. Они искали товары, в отношении которых введены специальные экономические меры.
В ходе рейда в одном из магазинов Сыктывкара в продаже обнаружилась «санкционная» продукция: 113,609 кг сыра производства Франции, Голландии, Финляндии, Италии, Польши, Дании и др.
Товар был изъят и уничтожен 28 сентября путем сжигания в крематоре. Управлением решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 10.8 КоАП РФ в отношении продавца продукции.
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30 сентября 2021, 10:58
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