Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Куда пойти учиться? Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи
Главная
Новости
В Сыктывкаре появилась «культурная» остановка

В Сыктывкаре появилась «культурная» остановка

23 июля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
В Сыктывкаре появилась «культурная» остановка Фото пресс-службы администрации Сыктывкара
Это пилотная работа в рамках проекта, посвященного 100-летию Коми

В Сыктывкаре оформили пилотный остановочный комплекс в рамках проекта «ОстаноVка: культурный код столицы». Уникальность проекта, посвященного 100-летию Республики Коми, в создании современных остановок с актуальной информацией о культурном наследии Республики Коми и Сыктывкара, пишет пресс-служба мэрии. 

Так, первый остановочный комплекс оформили в районе торгового центра «Детский мир» по улице Коммунистической. Силами МКП «Дорожное хозяйство» была подготовлена и обновлена основа для размещения материалов на остановочном комплексе. В дальнейшем предприятие будет заниматься обслуживанием объектов.

«Проект ОстаноVка: культурный код столицы» позволит познакомить с нематериальным культурным наследием региона не только жителей, но и гостей столицы, улучшить архитектурный облик и повысить уровень благоустройства города, – пояснила мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова. 

Отметим, что управление культуры мэрии Сыктывкара принимает участие в конкурсе грантов Президента России на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. В случае победы проекта «ОстаноVка: культурный код столицы» на конкурсе президентских грантов в столице Коми будет оформлено 100 остановок к 100-летнему юбилею Республики Коми.

По словам Натальи Хозяиновой, именно Сыктывкар является местом проведения региональных, всероссийских и международных проектов, столица является имиджевым городом, одним из мест концентрации культурных традиций.

Напомним, что в Сыктывкаре находится около 150 памятников скульптуры, мемориалов, памятных знаков, мемориальных и охранных досок. Кроме того, в городе работает множество учреждений культуры и искусства: музеи, театры, центры национальных культур, библиотеки, филармония, Финно-угорский культурный центр России, дома культуры, творческие студии.

КОММЕНТИРОВАТЬ
Культура Общественный транспорт

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Сыктывкаре произошел пожар у железнодорожного вокзала Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
В Сыктывкаре появилась «культурная» остановка Читать
сегодня
Галлюциногенный овраг, озеро без дна и проекции инопланетян: что таят в себе загадочные места Коми Читать
сегодня
Туризм в пандемию: ПЦР-тесты, ковид-паспорта и штрафы за игнорирование Роспотребнадзора Читать
Посмотреть все

Новости России и мира

20 июля
В России предложили ввести ответственность за призывы к отказу от вакцинации
19 июля
В России предложили выплачивать пособие вакцинировавшимся пенсионерам
14 июля
Специалист назвал сроки начала вакцинации подростков в России
10 июля
Эксперт объяснил, как забытый в магазине чек может помочь аферистам украсть у вас деньги
10 июля
Телеведущий Мясников объяснил, откуда в России столько антипрививочников
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru