В Сыктывкаре появилась «культурная» остановка

В Сыктывкаре оформили пилотный остановочный комплекс в рамках проекта «ОстаноVка: культурный код столицы». Уникальность проекта, посвященного 100-летию Республики Коми, в создании современных остановок с актуальной информацией о культурном наследии Республики Коми и Сыктывкара, пишет пресс-служба мэрии.

Так, первый остановочный комплекс оформили в районе торгового центра «Детский мир» по улице Коммунистической. Силами МКП «Дорожное хозяйство» была подготовлена и обновлена основа для размещения материалов на остановочном комплексе. В дальнейшем предприятие будет заниматься обслуживанием объектов.

«Проект ОстаноVка: культурный код столицы» позволит познакомить с нематериальным культурным наследием региона не только жителей, но и гостей столицы, улучшить архитектурный облик и повысить уровень благоустройства города, – пояснила мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова.

Отметим, что управление культуры мэрии Сыктывкара принимает участие в конкурсе грантов Президента России на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. В случае победы проекта «ОстаноVка: культурный код столицы» на конкурсе президентских грантов в столице Коми будет оформлено 100 остановок к 100-летнему юбилею Республики Коми.

По словам Натальи Хозяиновой, именно Сыктывкар является местом проведения региональных, всероссийских и международных проектов, столица является имиджевым городом, одним из мест концентрации культурных традиций.

Напомним, что в Сыктывкаре находится около 150 памятников скульптуры, мемориалов, памятных знаков, мемориальных и охранных досок. Кроме того, в городе работает множество учреждений культуры и искусства: музеи, театры, центры национальных культур, библиотеки, филармония, Финно-угорский культурный центр России, дома культуры, творческие студии.