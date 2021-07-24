В Сыктывкаре открыли новую игровую площадку для детей

В парке «Строитель» открыта новая игровая площадка для детей от семи лет. Подробности сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.

Площадку обустроили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Площадь игровой зоны – более 400 кв. метров, в том числе 360 кв.метров бесшовного резинового покрытия в желтой и бежевой расцветке. Игровой комплекс представлен стильной горкой в виде башни с трубой для спуска, куполом с «паутиной» для лазания и качелями. Кроме этого на площадке смонтировали освещение, скамейки и урны.

Приёмка объекта состоялась при участии первого вице-мэра Сыктывкара Александра Можегова, спикера регионального Парламента Сергея Усачёва, председателя Совета города Анны Дю, главного архитектора города Владимира Рунга, представителей мэрии, подрядной организации и общественности.

Мэрия Сыктывкара просит горожан беречь новое игровое оборудование.

Напомним, что обустройство игровой зоны набрало 8362 голоса в ходе рейтингового голосования по выбору территорий для благоустройства в 2021 году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».